中国全球存在感超越美国大势所趋

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站7月25日刊发该研究所全球存在感指数项目研究助理马里奥拉·戈马里斯·纪廉的文章《中国有可能超越美国的全球存在感吗？》称，中国在国际舞台上的经济和政治实力提升，令白宫意识到美国一贯的全球领导地位可能受到威胁。这种担忧并非空穴来风，因为中国的全球存在感排名已经从2000年的第十位上升至2016年的第二位。在军事实力和软实力方面，中国的全球存在感不及美国，但是在经济实力方面，近几年中美两国在这方面的差距已经明显缩小。
文章称，特朗普就任美国总统后，中美在军事实力方面的差距看似不会逆转，反而将继续维持。然而双方在软实力存在感方面的差距或将有所改变。特朗普推出的备受争议的移民政策以及他对发展合作的轻视，或将削减美国的软实力，而直到今天软实力一直是促进美国全球存在感增长的重要源泉。中国则非常清楚软实力对于扩大国家影响力的重要性，因此中国将战略定位在软硬实力相结合——是为“巧实力”，并以此为基点制定自己的政治和经济倡议。虽然美国最近几十年的外交政策也是采取软硬实力结合战略，但这个传统看似不会在特朗普任期内延续。
文章称，中国的全球存在感发展趋势是减少军事色彩，加强软实力，这种变化体现在中国近几年的外交战略中，发挥软实力尤其是代表软实力的个别因素变得越来越重要。
文章称，中国的经济增长放缓迫使当局提出新倡议来促进增长，为此提出的路线图是减少对制造品出口的依赖，推动创新。在中国经济政策的各大计划中，最有影响力的无疑是“一带一路”倡议。签署的无数协议和已经实施的项目，使得中国在海外的投资不断增长。中国的经济政策已经取得初步成效。交通和通信服务的改善让中国在这一领域赢得了竞争力，同时投资也在增长，在中国的经济存在感中，这两个因素赢得了比制造品出口更加重要的地位。
文章称，虽然在西班牙皇家埃尔卡诺研究所全球存在感指数上，中国要超越美国无可争议的地位还有很长的路要走，但是超越是趋势所在，并且有几个因素将推动这种趋势。一方面，中国政府推出的各个目标明确的项目得到巩固，它们以睦邻友好战略和发展软实力和经济实力为基础；另一方面是特朗普实行的导致美国受到孤立的战略，它的目标“让美国再次伟大”过于笼统，导致该战略变得好战且模糊。或许这将导致美国失去软实力存在，进而影响到经济存在，从而加强中国的领导地位。
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