科学家称“丛林药房”或成人类治病利器

美媒称，一些西非植物是野生黑猩猩用来治疗寄生虫和细菌感染等各种病痛的“丛林药房”的组成部分。因为人类有98%的DNA与黑猩猩相同，并且容易受到一些相同疾病的影响，所以这些植物可能对人类也有效。
据美国石英财经网站7月4日报道，至少这是科特迪瓦一个研究项目背后的理论，该项目正在筛选可能用于治疗人类疾病的植物。到目前为止，该项目已经找到能够对抗培养皿中的细菌和真菌感染的化合物，甚至有一些似乎能抑制癌症发展。最终，这些发现可能带来新型抗生素、抗真菌剂或癌症疗法。
但负责该项目的科特迪瓦植物学家康斯坦·阿胡瓦说，药物发现是一条漫长的道路，这些化合物只通过了第一个障碍。阿胡瓦是阿比让的一名博士后研究员，他十年来一直在研究黑猩猩的饮食。在读博士期间，他筛选了野生黑猩猩食用的27种植物，特别针对那些据信尚未用在传统人类药物中的植物。在他从这些植物提取的物质中，有18%能对抗细菌，5%能对抗真菌。
接下来，阿胡瓦将就其研究中发现的抗癌化合物发表一篇论文。他说：“我们发现了七种抑制致癌酶的化合物，其中两种是全新的。”
黑猩猩并不是唯一能够自我治疗的动物。肯尼亚的怀孕大象会寻找某些树叶来助产。印度的野猪会找一种人类也会使用的根茎来吃，以摆脱寄生虫。猫和狗吃草来催吐。往往并不清楚这些行为究竟是天生的还是后天学习的。
日本京都灵长类研究所的教授迈克尔·赫夫曼说，从哪些动物会吃以及什么时候会吃来了解植物的药用价值并不是一种新奇的想法。然而，从动物饮食研究中发现的药用植物大多也记录在传统人类医学中。
赫夫曼说：“因此，我认为科特迪瓦正在进行的工作非常有价值。这些研究永远不够多，因为非洲的植物群十分多样，非洲某个区域的动物所利用的植物肯定不同于这块大陆其他地方的相同或相关的物种。”
南非开普敦大学H3D药物研发项目负责人凯利·奇巴莱说，目前很难说这些发现是否适合研发人类药物。他说，这将取决于这些活性化合物是不是新的，以及它们是否适合进行制药加工。
核心提示：赫夫曼说：“因此，我认为科特迪瓦正在进行的工作非常有价值。这些研究永远不够多，因为非洲的植物群十分多样，非洲某个区域的动物所利用的植物肯定不同于这块大陆其他地方的相同或相关的物种。”
报道称，下一步将是看这些化合物能否在实验鼠等动物体内抵抗疾病。如果真能如此，那么接下来会有一系列精心设计的试验，以判断它们用于人类的安全性和有效性，这是一个成本高昂的漫长过程。换句话说，不要期待这些药很快就会出现在药房。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost