研究称带状疱疹增大患心血管病风险

法媒称，韩国研究人员3日表示，患有带状疱疹的人（即水痘病毒被再次激活，通常影响中老年人群），可能会面临心脏病或中风的风险明显升高的情况。
法新社7月3日报道，他们的研究发现，与未得带状疱疹的同年龄对照组相比，得过带状疱疹的人患心血管疾病，如心脏病或中风的风险总体上升了41%。
发表在《美国心脏病学杂志》上的报告称，其中中风的风险升高了35%，心脏病的风险升高了59%。
报道称，最危险的时期是感染后的第一年，之后的风险似乎在下降。研究人员还发现，40岁以下患者中风的风险最高。
该研究所依据的是2003年到2013年519880例患者的医疗数据库。
研究人员还不清楚为什么带状疱疹会增大患心血管疾病的风险，称需要进一步的研究。
报告的作者、首尔牙山医疗中心传染病科医师金宋汉（音）说：“虽然尚需进一步对造成该结果的机制进行研究，但重要的是，治疗这些患者的医生要让病人意识到其风险在增加。”
根据美国疾病控制和预防中心的数据，美国近三分之一的人一生中会得带状疱疹。
报道称，引起水疱、皮疹和剧痛的这种疾病，可能会发生在所有曾患水痘的人身上。带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒引起的疾病。它可以通过直接接触皮疹传播，但不经空气传播。
美国国家过敏症和传染病研究所认为，对付带状疱疹的疫苗是有效的，推荐60岁及以上的人群使用。
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