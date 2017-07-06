G20峰会西方难以统一立场

俄罗斯《莫斯科共青团员报》7月3日刊发叶连娜·叶戈罗娃的文章《G20：一场或将缺乏主菜的盛宴》称，虽然贵为东道主，但德国总理默克尔的处境丝毫不令人羡慕：德国摊上的恐怕是二十国集团（G20）历史上最难组织的一届峰会。
文章称，汉堡要对付的不仅是从欧洲各地赶来的反全球化示威者。众所周知，美国总统特朗普的某些表态与欧洲盟国的经济战略南辕北辙。他的莅临或将令西方在全球经济发展问题上首次难以形成统一立场。
美国总统“正在分裂西方”
文章称，大会组织者承认，哪怕是2008年的景况也要好于现在。当时，全球都在合力寻求摆脱金融危机之道，大多数国家都拿出建设性的态度。一两年后，人们更加意识到，G20的决议在很大程度上只是一种“意愿宣言”而非“行动计划”，并非所有决议都能得到各方及时执行。
然而迄今为止，针对所有的原则性问题，西方一直在共同发声，为发达民主国家的价值观摇旗呐喊。但特朗普入主白宫后，看似坚不可摧的团结被打破。汉堡峰会组织者直言不讳：“美国第45任总统正在分裂西方。他不遗余力地削弱国际协定和国际机制的意义与价值，他所宣扬的东西，即国家利己主义和强者权益，无助于国际社会的团结。”
文章称，默克尔已经发出警告，本次峰会在协商最终公报文本时或将遭遇瓶颈，“我们将致力于达成最大限度的共识，但由于美国的态度，甚为不易”。分歧不只是特朗普执意要退出巴黎气候协定，在围绕国际贸易的一系列重要问题上，各方也难以达成妥协。特朗普公开支持孤立主义和贸易保护主义，但他在欧洲的伙伴则是自由贸易的拥趸，反对关税壁垒和其他限制措施。上周，参与峰会的欧洲国家商定结成反特朗普的统一战线，在气候、自由贸易、反恐等领域与之针锋相对。他们并未失去信心，希望能够合力帮助特朗普回归理性思维。正如默克尔所说：“轻描淡写我们跟美国的分歧是虚伪的，但应当试图达成共识。”在她看来，本届峰会的主要目的是对外展现G20领导人对于国际社会命运的责任与担当。
俄美谨慎预言“双普”见面
文章称，在欧洲与特朗普的争端中，普京将持何种立场？我们对此不得而知。上周末，默克尔专门致电普京，商讨最终公报的要点以及峰会的其他议题。普京的外交事务助理尤里·乌沙科夫拒绝透露通话细节，只是说内容“很有意思”。他表示，普京愿就所有议题同其他与会者交换意见，并在有关全球经济及金融的首场会议上发表讲话。此次峰会除气候和反恐外，还在默克尔的提议下设立了阿富汗形势、移民危机、大型传染病及其他医疗卫生挑战、女性地位的提升、信息技术等议题。
文章称，普京在汉堡峰会期间安排了11场与他国领导人的会晤。8日清晨，除乌克兰外，诺曼底四方中的其他三国领导人将共进早餐，在乌总统波罗申科缺席的情况下讨论乌克兰问题。而普京与特朗普的会晤安排迟迟未正式公开……乌沙科夫的解释是，美国人向克里姆林宫的礼宾部门提得太晚，如今需要为此寻找“空档期”。他强调，克里姆林宫深知这场会晤之于双边关系乃至全世界的重要性，所以会竭尽所能加以促成。
但消息人士说，二人在汉堡峰会期间会晤其实并无悬念，俄方之所以这么说，意在防止美国突然变卦，“白宫的行为是如此不可预期，所以对美国官员的任何声明都不能百分之百当真，倘若这场‘世纪会晤’因某种原因被迫取消，或是沦为中场休息时的短暂交谈，克里姆林宫就可以对外说是因为普京安排太紧而无法与特朗普见面”。
文章称，白宫则借国家安全顾问麦克马斯特之口透露，“双普会”的主要议题为乌克兰和叙利亚，但基本“没有具体安排”，“总统可以畅所欲言”。乌沙科夫则介绍说，双方可能谈到国际恐怖主义，还有奥巴马政府遗留的一系列矛盾。
他并不讳言，普京周围的人看重的不只是具体的计划和谈判的战术，而是双方的所谓“化学反应”，“会晤本身的氛围便能促成很多问题的解决，包括在国际舞台上的合作，对双边关系中悬而未决因素的处理”。
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