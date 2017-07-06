科学家称关节炎是人类熬过冰川期的代价

英媒称，对于饱受关节炎之苦的1000万英国人来说，当他们了解到如果不是因为这种令肢体疼痛的疾病，人类可能就无法活到今天时，他们或许也不会感到欣慰。
据英国《独立报》网站7月3日报道，美国的研究人员发现，人类在冰川期进化出一种导致患关节炎风险升高的基因变异，保护了我们的祖先免受冻伤。
报道称，约一半欧洲人携带GDF5基因的变异体。这种变异体使罹患关节疼痛的概率几乎翻番，还导致身高减少约1厘米。
尽管身高更矮、活动能力减退似乎从进化角度来说是一个劣势，但事实上，它帮助在约5万年前第一次走出非洲的早期人类经受住了北方寒冷的气候。
矮小且结实的体型不仅帮助我们的祖先经受住了寒冷，还降低了在冰面上滑倒并造成危及生命的骨折的风险。而且，因为关节炎通常在生育年龄后出现，所以不会危及生育，因而这种变异被传递给后代。
斯坦福大学发育生物学教授戴维·金斯利博士说：“这种基因变异体存在于数十亿人体内，可能是全球数以百万计关节炎病例的罪魁。许多人认为骨关节炎是一种磨损性疾病，但显然基因也发挥了一定的作用。”
金斯利说：“在寒冷的环境中攀爬可能足以成为一种风险因素，使人类选择一种保护性变异，即使随之而来的是患有关节炎等与年龄相关的疾病的可能性会增加。通常，人只有到晚年才会得关节炎。”
研究人员是在上世纪90年代才第一次把GDF5基因的变异体与关节炎和身高关联起来的。他们还发现，这种变异体受一个关键的遗传机制所控制，即GROW1，该机制向基因发出骨骼停止生长的信号。
在这项新研究中，他们对来自世界各地的人群的基因组进行了研究，注意到在欧洲人群中，这种基因变异体更常见。相比之下，这种基因变异体在非洲人群中则非常罕见。
他们还发现这种变异体在尼安德特人和丹尼索瓦人中很常见。这些原始人类比现代人更早地在欧洲和亚洲向北移动，但最终灭绝了。
哈佛大学人类进化生物学副教授特伦斯·卡佩利尼博士说：“很明显，遗传机制可以对基因产生巨大的影响。”
他说：“导致身高降低的变异体也降低了GDF5在骨骼生长板内的活性。有趣的是，带有这种变异体的区域与其他影响关节中GDF5活性的变异体也密切相关，导致膝关节和臀部发生骨关节炎的风险升高。”
该研究发表在《自然·遗传学》杂志上。
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