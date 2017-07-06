美欧纸媒欲结盟应对谷歌脸书

在大西洋两岸，新闻出版机构纷纷开始考虑采取曾经不可思议的行动：跟过去的对手和竞争者结盟，以阻止读者和收入被脸书和谷歌送两大数字力量收入囊中。
代表北美近2000家出版机构的新闻媒体联盟本周呼吁国会允许他们和数字发行商进行集体谈判。联盟负责人戴维•沙文说：“我们不得不尝试。”
目前不清楚国会是否将予以批准，这事实上将相当于允许出版机构作为联合企业来经营。但是，出版商已经陷入绝望，开始考虑所有选择：纸媒广告收入曾经是这个行业的基石，现在却急速下滑，《纽约时报》和《华尔街曰报》这样的大公司2016年收入减少20%以上。
数字订阅提供了一些补偿，但由于数字广告的增长速度赶不上纸媒广告的减少速度，这个行业已经走向危急关头。出版商担心输给数字巨头的不仅是收入。
很多读者现在都通过社交媒体网站和搜索引擎获取新闻和资讯，这意味着出版商不再与读者拥有直接关系，也无法直接获取读者的相关数据。
沙文说：“新闻是有价值的，应当期待它有价值。”这些出版商的计划包括就共享广告收入和读者数据进行谈判，支持订阅模式，保护数字平台上单个新闻品牌的特性。
他还说：“两家公司有如此强有力的网上地位，单个公司却不能联合起来与其谈判。这种不平衡需要解决。”电子商务市场研究公司称，谷歌和脸书今年将控制美国数字广告市场的60%，巩固其作为出版商在线收入“看门者”的地位。随着传统纸媒销量受损，出版商需要这些在线收入。
报社和杂志社的纸媒出版业务急剧下滑。媒体购买公司盟诺公司预测，全球报纸广告收入和杂志广告收入今年将分别减少9%和10%。上个月，一批国际出版商，包括《华盛顿邮报》的老板兼亚马逊的创始人杰夫•贝索斯以及埃克索尔集团(拥有《经济学人》43%的股份)董事长约翰•埃尔康在都灵会面，讨论报纸如何应对这些技术集团造成的冲击。
埃尔康在会上说，要和谷歌及脸书形成有效的关系，时间已经不多了。他也是阿涅利家族的首脑，拥有菲亚特汽车公司和尤文图斯足球倶乐部。他说：“接下来的一年至一年半将是可以建立某种关系并且想办法让支付体系生效的机会期。我们必须保护人们花钱购买的东西，必须防止侵权。”
几个月来，英国的报纸集团也一直在洽谈组建一个联合广告销售公司，使其在面对广告商时占据更有利的谈判地位。随着广告收入持续下滑——《每日镜报》的出版商镜报集团最近称，在截至7月2日的26个星期里，广告收入减少26%——各家出版公司都开始采取曰益激烈的措施削减成本，设法释放新的收益。
但是，今年早些时候，联合销售行动遭遇重击：镜报集团和《每日邮报》的母公司DMGT退出这个计划。鲁珀特•默多克的英国新闻公司等剩下的出版公司还在进行谈判。
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