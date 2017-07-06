35名日本人因电信巨额诈骗在中国福建被刑拘 日本网友：干得漂亮！感谢中国

据日本经济新闻7月12日报道，日前获悉，中国有关部门7月3日通报日本政府，以诈骗嫌疑在福建省对35名日本人实施刑事拘留。
这条新闻今天早上一出现，就在2ch上炸开了锅。日本网民纷纷表示，请判他们死刑！“在中国把他们判刑就好。”“希望中国大人可以处刑他们。还是根据中国法律进行审判吧。”“感谢中国，中国的警察很优秀，真是父亲一样可靠的国家。”
据有关人士透露，这35人涉嫌实施了从中国向日本打电话骗取巨额现金的“电信诈骗”，日本警察厅向中方发出了合作调查请求。这被认为是日本人在中国被抓获人数最多的一次。还可能有助于查明以中国为据点的诈骗团伙的犯罪真相等。
这35人被认为与发生在日本千叶县的电信诈骗受害案有关，主要是实施拨打电话的“打电话人”。中国也是电信诈骗的多发地，中国有关部门正在确认该团伙是否在中国实施过犯罪。
报道称，由于中日两国尚未签署关于引渡犯罪嫌疑人的条约，因此对这35人的处置将由中国司法部门做出判断。
日本政府7月11日的内阁会议决定签署可顺利引渡外逃罪犯的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（TOC公约）。公约预计将在8月10日生效，但日本外务省表示，“并非与所有成员国都能相互引渡，与中国将是逐案办理”。
报道称，在电信诈骗案中，相对于收取现金的“收货人”，负责打电话的“打电话人”更难掌握。近年来为逃避调查，从中国向日本打电话的“打电话人”团伙不断增加。通过两国合作来破获以中国为据点的犯罪团伙，有望达到以对其他诈骗团伙的威慑效果。
报道称，中日两国警方正在定期开展事务级磋商，就诈骗案件、网络犯罪、恐怖活动等交换意见。6月下旬东京警视厅在中国飞往日本的航班上以违反日本《兴奋剂管制法》的嫌疑逮捕了一名日本男性。该嫌犯长年逃亡中国，应日方要求，中国政府将其拘留并强制遣返。
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