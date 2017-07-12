新加坡学校开支飙升，是因为这件事……

新加坡被评为世界最佳教育体系之一，但近年来教育开支不断增长，为什么呢？
原来，新加坡政府正在试图将新加坡的经济转型为高科技枢纽，这是新加坡的“智慧国”计划的一部分。因此，新加坡越来越强调要用数字技能武装学生，以适应数字经济。
2005年以来，新加坡政府的教育开支到今年翻了一番，达到了129亿新元，占整个总预算的17%。这些开支不仅是支付给教师和更新基础设施，同时也给新加坡学生以津贴。
根据汇丰集团今年的一项统计，狮城是世界教育第三贵的地区，仅次于香港和阿联酋。新加坡的家长要将孩子从小学培养到大学毕业，要准备7万新元。
但是，新加坡的孩子的学费，政府承担了绝大部分。外国的小学生每月要支付563新元的学费。
新加坡政府今年津贴43.5万名中小学生和8万名大学生及研究生。
新加坡最近的消费者物价指数显示，5月份教育开支增加了3.2%，是通胀指数的两倍。
新加坡教育部说，教育开支的增加是为了改善教学质量，提升基础设施和加强课程。
在大学，课程设置更好地让学生掌握计算机相关的技能，科技相关的课程增加了，同时也引入新的课程。
分析师指出，政府教育开支增加长远来看对新加坡的经济有着积极的影响，这些举措旨在增加个人的人力资本，提高工人的劳动生产率。（彭博社）
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