云南茶乡因咖啡改变：3万咖啡豆种植户 产品出口欧洲

《印度教徒报》网站7月9日刊登题为《茶叶之地因咖啡改变》的报道称，云南的绿色腹地因茶叶起源地而为人所知，现在轮到一家咖啡企业引人关注了。
报道称，离中国和缅甸边境不远的云南德宏州后谷咖啡有限公司的展示区弥漫着浓郁的咖啡香气。在一尘不染的白色建筑里，咖啡豆被烘烤至恰到好处。隔壁房间的速溶咖啡正在进行冻干处理。
最后有一个巨大的咖啡馆式的大厅，供参观者品鉴咖啡的奇妙味道。
然而有一个问题：这家企业为何要涉足咖啡而不是茶？前者以盛产于哥伦比亚、巴西或牙买加的咖啡豆而著称，后者的故乡才是中国。
后谷咖啡有限公司高层官员曹有旺给出了一些答案。他说：“咖啡豆种植者要根据海拔、阳光、温度变化和土壤条件来决定种植地点。总体上，在这四个方面，云南，尤其是我们的农场极为适宜。”
曹有旺指出，这家企业在海拔1600米的地方种植咖啡豆，这是咖啡豆生长的理想高度。该地区的火山土壤也极适合咖啡豆种植。另外，云南三大咖啡豆种植地平均日温差在15摄氏度至20摄氏度，这也是让后谷咖啡能超过竞争对手的关键因素。
报道称，与其他许多中国企业一样，后谷咖啡是全球化的受益者。公司官员称，他们向星巴克和上岛咖啡出售产品。与全球品牌建立联系有助于这家企业扩大自己的销售足迹。然而，这种合作也有另一面。曹有旺说：“由于这种关系，我们无法将后谷建成一个独立的国际品牌。我们在取得进步，获得必要的认可，但仍远远无法实现我们的最终目标。”
但是，国际品牌已经参与到云南扶贫工作当中，它们把重点放在把贫困的农户和工人带入到市场推动的全球供应链中。另一名公司高管说：“近3万名咖啡豆种植户和6万个家庭从后谷咖啡超过11万公顷的种植中受益。”
云南对于国际咖啡品牌并不陌生。自1988年以来，瑞士食品巨头雀巢公司就参与了云南咖啡产业。它从普洱和西双版纳等靠近中国和老挝边境的偏远地区购买咖啡豆。新运输网络的出现也有助于云南出口咖啡，尤其是向欧洲出口。渝新欧国际铁路现在已经成为向欧洲出口咖啡的后勤生命线。
从重庆出发，这条11179公里长的铁路经过甘肃兰州，进入新疆。火车途经阿拉山口进入哈萨克斯坦，然后进入俄罗斯、白俄罗斯和波兰，最后抵达德国杜伊斯堡。在转乘跨境火车以前，后谷咖啡必须从广州经海路出口，耗时45天至50天时间。而火车让该公司只用14天就能把产品运到欧洲。
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