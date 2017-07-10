中国的共享经济缘何能领先世界

备受关注的中国首个共享自行车团体标准近日在上海正式“面世”，并将于今年10月起正式实施。这是中国共享经济日益活跃的最新证明之一。
从共享单车、共享雨伞，到共享汽车、共享公寓，中国的共享经济正呈现蓬勃发展之势。除了规模的领先，一批全球领先的新技术也孕育而生，中国共享经济创新程度和发展速度，已超过世界绝大多数国家。
与实体经济融合催生“新业态”
在旅游胜地广西桂林市，来自四川的骑行爱好者黄冲和四名同伴，骑着名为“摩拜”的共享单车，花了一天时间逛了象鼻山、漓江等景区。
“用手机扫码就能使用，无桩智能共享模式给旅游带来了便利。”黄冲说，共享单车解决了旅游过程中“最后一公里”的问题。
摩拜单车作为中国共享单车的领跑者之一，目前已进入海内外百个城市，运营着超过500万辆智能共享单车，每天提供超过2000万次的骑行服务。
共享经济，是指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。共享经济的概念最早于上世纪七十年代在美国提出，但是实践缓慢。
分析认为，中国共享经济发展在2008年之前处于萌芽阶段；2009至2012年属于起步阶段，一些共享型企业开始出现；2013年至今，中国共享经济快速发展，并处于全球领先地位。
共享单车是中国共享经济快速发展的缩影。不仅是共享单车，目前，中国分享经济已经覆盖了生活服务、生产能力、交通出行、知识技能、房屋住宿、医疗分享、资金分享等领域。
《中国分享经济发展报告2017》显示，2016年中国分享经济市场交易额约为34520亿元，同比增长103%；参与者总人数超过6亿人。
专家认为，中国共享经济与实体企业的融合体现在技术融合、产业融合、数据融合、产消融合、虚实融合等诸多层面。分享的基因将越来越多的注入到实体经济的各个环节。
“中国共享经济发展，相对世界平均水平更快。”亚洲开发银行驻中国代表处高级经济学家庄健说，除了体量与规模的领先，中国分享经济渗透的领域之广，也超过了世界上绝大多数国家。
创业创新带来发展“新动能”
“大众创业、万众创新”在2015年中国政府工作报告提出后，成为了中国经济发展的关键词。“双创”也推动共享经济成为中国最活跃的创新领域之一。
摩拜单车创始人胡玮炜说：“我们企业的理念和国家理念相一致，那就是创新。共享模式不仅成就了创业者，也拉动了传统的自行车生产，推动了绿色出行。”
看似简单的一辆共享单车，却是多项创新技术的集合：支持三模定位的智能锁、内置的物联网芯片每天能产生1TB出行数据；大数据人工智能平台做支持。
国务院发展研究中心研究员许召元说，“双创”推动共享经济的发展，同时共享经济也使创新创业门槛更低、参与更广。
随着全球信息化从技术驱动转向应用驱动和融合发展，中国企业的本土化创新越来越活跃，有的创新模式已经具有了全球范围的引领作用。
近年来出现的科技创新“独角兽”企业中，共享型企业往往都占到三分之一以上。统计显示，截至2017年2月17日，全球“独角兽”企业共有186家，其中中国公司达到42家，具有典型共享经济属性的公司则达到了15家。
为了推动“双创”发展，中国政府一直致力于加快改革创造更佳的营商环境，着力推进简政放权，放宽市场准入、消除各类企业投资和发展的障碍；同时着力减税降费，降低制度性交易成本和企业负担。
政策红利释放拓展“新空间”
2016年3月，分享经济首次写入中国政府工作报告，明确要“支持分享经济发展，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来”，同时提出“以体制机制创新促进分享经济发展，建设共享平台”。
一年多时间以来，鼓励分享经济发展的国家政策密集出台，为分享经济发展带来明显的政策红利。
十三五规划提出：“促进‘互联网＋’新业态创新，鼓励搭建资源开放共享平台，探索建立国家信息经济试点示范区，积极发展分享经济。”
2016年7月，《国家信息化发展战略纲要》发布，强调要“发展分享经济，建立网络化协同创新体系”，分享经济成为国家信息化发展战略的重要组成部分。
国家发展改革委近日公布的《关于促进分享经济发展的指导性意见》提出，避免用旧办法管制新业态，破除行业壁垒和地域限制。
与此同时，消费、物流、交通、制造业等相关领域新出台的政策文件中，也明确提出了鼓励分享经济发展的政策，为分享经济向更广领域拓展、更高层次发展、更多群体参与创造了良好环境。
清华大学公共管理学院院长薛澜认为，中国共享经济快速发展的密码，在于在国家鼓励创新创业的背景下，政府打造了一个良好制度空间，对经济新业态实行了“包容审慎”的监管态度，共享经济就会增强社会公平性和发展普惠性。
今年6月，国务院常务会议部署促进分享经济健康发展举措，提出“鼓励创新、包容审慎”，坚持市场导向，避免用旧办法管制新业态，促进分享经济规范有序、持续健康发展。
在“包容审慎”的监管原则下，中国共享经济获得了广阔的成长空间。
“互联网＋”搭建便利“新平台”
共享经济的发展，需要有先进的互联网技术和海量的使用人群做支撑。中国拥有覆盖最广的4G商用网络、全球最大的网民群体。
统计显示，2016年中国网民人数7.31亿人，其中手机上网人数6.95亿人。
2015年起，中国提出制定“互联网＋”行动计划，明确了创业创新、协同制造等11个重点领域的“互联网＋”发展目标。
在“互联网＋”行动计划的支持下，大数据分析技术、移动支付技术和信用评价体系等孕育而生。
“中国人口基数大，智能手机的普及率高，特别是移动支付深入到生活，都为分享经济发展提供了重要的基础条件。”许召元说。
许召元认为，没有智能手机的定位，共享单车、滴滴等交通类型共享经济模式将无法实现。
今年６月召开的国务院常务会议指出，发展分享经济，依托互联网平台对分散资源实行优化配置，化解过剩产能，培育壮大新动能，是推进供给侧结构性改革的重要举措。
国务院发布的《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》明确要求，推动中小企业制造资源与互联网平台全面对接，实现制造能力的在线发布、协同和交易，积极发展面向制造环节的分享经济。
体制机制改革培育“新土壤”
分析认为，当前，新一轮科技和产业革命正在创造历史性机遇，人们希望借此契机，改变目前世界经济所面临的诸多困境。在此过程中，中国推动体制机制改革创新，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平，为共享经济发展培育了“新土壤”。
庄健说，经过30多年快速发展，中国经济已经到了转方式、调结构的关键阶段。中国正加大体制机制改革力度，推动经济发展进入新常态，共享经济在这种情况下孕育而生并得到快速发展。
今年初发布的《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》提出，“以分享经济、信息经济、生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济为阶段性重点的新兴经济业态逐步成为新的增长引擎。”
“共享经济的发展中国具备后发优势。”许召元说，中国和美国的共享经济完全不一样。中国具有明显的“后发优势”，主要是传统制度的“包袱”相对较轻，便于“弯道超车”。
《中国分享经济发展报告2017》预计，未来几年，分享经济仍将保持年均40%左右的高速增长。越来越多的企业与个人将成为分享经济的参与者和受益者。
“共享经济未来仍有很广阔的发展空间。”庄健说，随着中国经济结构加速转型、产业结构优化调整，共享经济发展空间将进一步拓展。中国共享经济模式也将为其他国家提供借鉴样本。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost