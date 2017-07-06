印度认为解放军西藏军演无关边界对峙

境外媒体称，消息人士称，（中国日前的）演习是例行军事演练。
据印度“雷迪夫”网站7月19日报道称，有印度高级政府官员7月19日称，中国部署在中印边界一带的兵力没有显著增加，不应把中国最近在西藏地区进行的军事演习与目前两军在多卡拉地区的对峙联系起来。
这些消息人士说，此次演习是中国的例行军事演练。在两军发生对峙后，中国西部战区并没有大举增强当地军力。
该战区负责守卫3488公里长的中印边界。
中国军方媒体近日披露，中国军队在中印边界锡金段与印军发生对峙后，已将大量军车和装备运向青藏高原地区。这些印度政府消息人士是在此背景下发表上述言论的。
中国军方媒体报道称，解放军的这次大规模军队后勤保障演练是在上月下旬进行的。但它没有明确说明运送这批军事装备是为支持在西藏地区的军事演习，还是出于其他原因。
报道称，自印军阻止中国军队在中印边界锡金段修路后，双方对峙已有一个月之久。
中国军队最近在西藏高原地区进行实弹演习。印度政府的这些消息人士说，将这次例行演习与边界对峙扯到一起是夸大其词。
中印军队在中国、印度、不丹三国交界地区发生对峙后，中国最近几周加紧了对印度的口诛笔伐。
印度外交秘书苏杰生7月18日向议会一个外交事务小组介绍情况时说，印度政府正在与北京接触，以通过外交渠道化解紧张局势。
另据台湾“中央社”7月20日报道称，印度外交秘书苏杰生7月19日在议会说明中印边界对峙状况时表示，最近所谓中印边界对峙紧张局势升高都是“媒体炒作”，印度仍持续透过外交管道与对方交涉。
虽然中印双方都坚持要对方撤军，但对峙迄今一个多月，双方部队仅发生过零星推搡，仍然非常克制。但外界仍担心，万一擦枪走火，很容易引发战争。
报道称，印度最近已不断公开表示，希望透过外交管道解决中印部队对峙问题。印度国家安全顾问多瓦尔可能出席7月27日到28日在北京举办的金砖国家国家安全顾问会议，盼与中国大陆就对峙问题商讨解决办法。
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