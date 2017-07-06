专家警告说，只剩三年时间来阻止危险的气候变化

一批著名专家警告说，不让气候变化达到危险水平仍是有可能实现的，不过需要政府、企业、民众和科学家在今后三年里付出前所未有的努力并协同一致采取行动。近几个月来，关于全球变暖的警告越来越多，与此同时，美国总统特朗普正式宣布美国退出《巴黎协定》，导致政治氛围趋冷。今年一些地区创下了最高温记录，而2014、2015和2016年相继成为史上最热年份。
不过，虽然气温上升，全球二氧化碳排放量在过去三年里却基本持平。本周刊登在英国《自然》周刊上的一篇文章说，这带来了一种希望，即气候变化所造成的最糟糕的影响——具有破坏性的干旱、洪水、热浪和不可逆转的海平面上升——可能可以避免。该文章的作者认为，今后三年将是非常关键的。
文字作者包括曾在联合国主管气候事务的克里斯蒂安娜·菲格雷斯和政府间气候变化专门委员会成员汉斯·约阿希姆·舍尔恩胡伯。他们认为，如果能在2020年之前永久性地降低碳排放水平，那么导致不可逆的气候变化的升温上限就不会被突破。
《巴黎协定》是在《联合国气候变化框架公约》前执行秘书菲格雷斯在任时签约的，她说：“我们处在能够在2020年之前让排放曲线向下弯曲的重要时刻......我们今后三年面临的机遇是历史上绝无仅有的。舍尔恩胡伯说:“这笔账再清楚不过：如果全世界不能在今后几年里解决问题，可能就要在2020年之前因疏忽而遭受致命伤害。”
科学界一直警告说，要避免升温所带来的最糟糕影响，剩下的时间越来越少，有些采取行动的关键时刻可能已经被错过。在《巴黎协定》中，各国政府承诺要努力实现的目标是：让升温幅度不超过1.5摄氏度，这有望让世界上大部分地势低洼的岛屿不至于被淹没。但是越来越多的研究人员认为，这正迅速变为不可能实现的目标。
目前看来，能否实现《巴餐协定》中设定的没那么严苛的目标(较工业化之前水平的升温幅度不超过2摄氏度)仍是个未知数。该文章的作者提到，有迹象表明排放曲线上行的趋势被逆转，并且技术进步有望在未来降低排放量。对可再生能源的利用大幅上升，奠定了永久性降低排放摄的基础。
在包括中国和印度在内的一些关键地区，出现了煤炭使用量下降的明确迹象。尽管特朗普政府宣布退出《巴黎协定》，其他各国政府正在稳步推进减少温室气体排放的计划。作者们呼吁政界和商界领袖继续解决排放问题，并且在美国不参与的情况下实现《巴黎协定》的目标。他们写道:“我们必须记住，不可能不是事实，而是关于态度。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost