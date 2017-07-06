普京为“大决战”保留地下核掩体

五角大楼称，俄罗斯总统普京在莫斯科地下300米处保留着两处可容纳1万人的“巨大”核掩体。
美国国防情报局(DIA)警告说，克里姆林宫在为某种形式的大决战做准备，这显示出俄罗斯相信美国在阴谋推翻普京。一份报告称：“克里姆林宫确信美国正在为俄政权更迭做准备。”
这份报告将是DIA在冷战结束后发表的第一份关于俄罗斯军力的报告。它令人想起冷战时的偏执。从1981年开始，该部门每年向国会提交一份对苏联作战能力的评估报告。但在1991年苏联解体后，DIA不再提供报告。DIA局长文森特•斯图尔特说，由于俄罗斯在国际舞台上的重新崛起，该是重新发布这一年度报告的时候了。
DIA强调，俄罗斯保留着一个由地铁线路相连接的深层掩体网络，它为克里姆林宫的领导人提供了一条快速逃离的路线。报告称：“克里姆林宫的一处深层地下设施和毗邻莫斯科大学的一处供领导人使用的巨大地下掩体是为战时国家统帅部而建的。”
如果需要，他们可以从那里经由特殊的地铁线路前往莫斯科以外的其他指挥掩体，还可以前往位于克里姆林宫西南部27公里的伏努科沃机场的VIP航站楼。在莫斯科以南约59公里处还有另外两处地下设施。报告说:“高效的生命支持系统可以使掩体内的人员在遭受核攻击后独立作战好几个月。”
但普京面临一项重大挑战。虽然国防开支持续增长，但由于油价走低，今年的预算在扣除物价因素后将减少30% 。
【美国《外交政策》双月刊网站6月29日报道】题：五角大楼：俄罗斯对美国是一大威胁
五角大楼周三发布的一份报告警告说，俄罗斯正在构成越来越大的军事威胁，并称克里姆林宫认为美国正在寻求实现俄罗斯的政权更迭。这一论断可能会加剧两国之间已经千疮百孔的关系。
美国国防情报局发布的这份116页长、名为《俄罗斯的军事实力：建立一支符合大国雄心的军队》的报告描绘了一个由强烈希望令俄再度成为超级大国的领导人掌控的国家。
报告称：“克里姆林宫确信美国正在为在俄罗斯实现政权更迭打基础。”在本世纪初东欧发生“颜色革命”时，莫斯科就开始担心华盛顿参与了当地的政权更迭。
这一报告出现在美国政府就如何应对曰益增长的来自俄罗斯的威胁存在分歧之际。尽管特朗普总统盛赞俄罗斯总统普京，而且据报道他正忙着在与普京举行首次会晤前向莫斯科做出让步，国会却选择了一种截然不同的、更为强硬的方针。参议院最近通过立法，对克里姆林宫实施新的制裁，并且令白宫更难自行解除现有制裁。
从这份报告来看，情报界对于美俄关系得到改善的前景不太乐观。报告称：“莫斯科担心，美国试图制定一套国际规范，使境外势力能够为所欲为地干涉俄罗斯内政，从而威胁克里姆林宫的权力基础。”这种观点为两国的外交关系蒙上一层猜忌的阴影。
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