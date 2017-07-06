疗程过长或引发细菌耐药性

外媒称，众所周知，要避免让病菌产生耐药性，我们必须服完一个疗程的抗生素——哪怕已经感觉好些了。但发表在《英国医学杂志》上的一份新分析报告说，事实未必如此。说到抗生素，时间更长不一定就更好。
据美国《大众科学》月刊网站7月26日报道，研究报告作者、牛津大学生物医学研究中心传染病学教授蒂姆·皮托说：“医生和外行人中都流传着一种强大的理论：如果不服完一个疗程，病菌就可能产生耐药性。”
皮托和来自英国各地的10名研究人员组成的团队追溯到了这种理论的源头：亚历山大·弗莱明（青霉素的发现者——本报注）1945年获诺贝尔奖时的演说。
他们深入研究后发现，弗莱明的获奖演说里包含一段轶事（可能是真的，也可能不是），说的是一名女子凄惨死去，只因她丈夫没有好好服用抗生素，从而把具耐药性的病菌传染给了她。
这有一定道理。如果你接受治疗时让细菌接触抗生素，但药量不足以把它们全部杀灭，你就可能在幸存的细菌中播下耐药性的种子。但在弗莱明发出这一警告70年后，人们发现，并没有多少科学证据显示完成一个疗程就能促进疗效。事实上，此项研究报告的作者们提出，当症状消退时还继续服用抗生素反而更有可能让细菌产生耐药性，因为你服用抗生素的时间越长，接触抗生素的细菌（比如你肠道里的细菌）就越多。
但除了少数例外情况，我们并不知道针对特定疾病一个人到底应服用多少天的抗生素。比如一旦患上咽喉炎，是应该服5天青霉素吗？还是10天？亦或14天？
这个问题在抗生素诞生之初就存在。医生们当时默认应过度治疗而非冒险提前结束疗程。
但这些默认治疗方式没有受到限制一直流传到现代，人们几乎没有开展多少分析来验证药量是否合适。皮托及其同事提出，比如，β-内酰胺类抗生素（最常见的抗生素）的建议疗程为10至14天，只因为业界几乎没有为确定如果缩短疗程会发生什么而进行过临床试验。
但这并不意味着我们一感觉有所好转就应停止服药。停药或许不会触发耐药性，但过早停止治疗可能让你丧命，这取决于你得了什么病。
美国疾病控制和预防中心抗生素管理办公室主任劳丽·希克斯说：“有些传染病非常严重。比如，有一种葡萄球菌会进入血液，如果没有得到充分治疗，可能危及生命。这往往需要用抗生素治疗数周。我们不希望人们停用抗生素疗法而危及自己的生命。我们希望他们在确保安全的情况下提前停止服用抗生素。”
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