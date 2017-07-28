印度与蒙古强化关系 向中国释放信号

印度《第一邮报》网站7月26日刊发题为《纳伦德拉·莫迪邀请蒙古国新总统哈勒特马·巴特图勒嘎访印，这是向中国传递信号》的文章称，印度总理纳伦德拉·莫迪已经邀请蒙古国新总统哈勒特马·巴特图勒嘎访问印度，这一外交举动可能对南亚的国际关系产生重大影响。
莫迪本人曾在2015年访问蒙古国首都乌兰巴托。当时，印度承诺向蒙古国提供10亿美元的贷款。巴特图勒嘎赢得总统选举，印蒙关系有了更加友好的希望。
文章称，根据法新社报道，中国购买了蒙古国80%的出口产品。但蒙古国经济去年仅实现微不足道的1%的增幅，与2011年时令人惊讶的17%的增速形成了鲜明对比。这一方面是因为蒙古国的主要出口产品铜的价格在过去5年里暴跌，另一方面蒙古国的最大客户中国经济增长放缓。
文章称，实际上，巴特图勒嘎将继承55亿美元由国际货币基金组织主导的救助资金，这笔资金旨在稳定蒙古国经济。现在巴特图勒嘎在蒙古国上台，印度感觉机会来了。
文章称，也许美国亚太安全研究中心教授莫汉·马利克对印蒙关系的描述是最精辟的：“巴特图勒嘎总统的胜利给加强印蒙双边关系提供了契机，而印蒙关系现在属于更广泛的中印争夺中小国家支持的地缘政治角力的一部分。”
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