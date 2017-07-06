Petya病毒创作者首发公开声明 将赎金暴涨至25万美元

继WannaCry勒索病毒之后，上周全球多个国家遭受名为Petya新勒索病毒的攻击。
有媒体报道，Petya勒索病毒创作者周三首次公开发表声明。
Petya勒索病毒创作者在声明中提供了攻击中使用的私人解密钥匙，但同时表示获取这些解密钥匙的赎金为100比特币，相当于约25万美元。
至关重要的是，该声明包括了一个签署了Petya私人解密钥匙的文件，这个强有力的证据表明这份声明是来自Petya勒索病毒创作者。更具体地说，它证明任何人留下这些信息的人肯定掌握了解锁被Petya病毒感染的个人文件所需的私人密码。
根据此前报道，Petya感染用户电脑之后，就会删除某些引导文件，因此一旦获得解锁密钥，有可能会完全恢复整个系统，但还不确定是否能够恢复个人文件。病毒制造人的目的性让人质疑，可能只是为了造成电脑数据破坏。
该消息还包括指向一个聊天室的链接，恶意软件创作者曾讨论了赎金的金额，尽管自那以后该聊天室一直处于未激活状态。
到目前为止，还没有发现有人向Petya病毒创作者支付100比特币。在第一轮Petya病毒袭击后，黑客共收到了约10000美元的赎金。
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