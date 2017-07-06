美印日举行最大规模“航母级”联合军演：欲制衡中国

外媒称，日本海上自卫队与美国、印度两国海军的“马拉巴尔”海上联合演习10日在印度南部金奈附近的印度洋孟加拉湾海域拉开帷幕。报道称，此次演习将举行至17日，“旨在制衡加强海洋活动的中国”，这是美国特朗普政府上台以来的首次。美国“尼米兹”号核动力航母等三国“航母级”巨型舰艇将参加这次大规模演习。
据共同社7月10日报道，印度洋是连接中东、印度与日本的海上通道的运输命脉。
报道称，美军“尼米兹”号航母、被称为“直升机航母”的日本海上自卫队最大舰艇“出云”号以及印度航母“超日王”号等总计约20艘舰船参加演习。
“马拉巴尔”是美印海军自1992年起在孟加拉湾或日本近海定期实施的联合演习，日本于2015年决定常规参与，之后成为三国联演。
据路透社7月10日报道，一个美国航母战斗群10日开始和印度与日本举行海上联合演习。美国海军宣称这将帮助三国应对亚太地区的海上威胁。
报道称，今年的演习是自1992年以来规模最大的一次。美军太平洋司令部称，演习将帮助三国共同行动，美方将学习如何与印度海军合作。印度海军表示，今年的演习聚焦于航母作战和反潜手段。
另据法新社7月10日报道，印度当日开始与美国和日本在其南部沿海举行海上军演，寻求结成更紧密的军事关系妄图抗衡中国。
报道称，此次军演是在印度和中国军队在中印及不丹三国交界的偏远但却具有战略敏感性的喜马拉雅地区发生对峙之际进行的。
美方在一份声明中说，“多年来”此项军演的“规模和复杂性有所提高，以应对印度洋-亚太地区海上安全遭遇的各种共同威胁”。美国海军将派遣“尼米兹”号航母参加此次计划持续到本月17日的军演。
美国总统特朗普不久前在首次与印度总理莫迪举行会谈时曾宣称，美印关系“从来没有这么牢固过”。
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