俄官员称美国只想当老板不想当领袖

俄罗斯《独立报》7月10日刊发伊戈尔·苏博京的文章《美国不再谋求全球领袖地位》称，二十国集团（G20）汉堡峰会再次证明，美国正在失去全球领袖的地位。但这符合白宫的意愿。专家们认为，问题主要出在美国政府提出的保护主义口号上。
文章称，特朗普在推特上分享自己对汉堡峰会的观点：“G20峰会是美国的重大胜利。”他对上述评价给出的解释是，华盛顿需要修改大量“糟糕的贸易协议”，而他做到了这一点。但显而易见，美国领导人不得不做出让步。
峰会在最后发表的声明中称，各国愿意保持市场的开放性和继续进行反对保护主义的斗争。这不符合可归结为“美国优先”的白宫政策。
俄外交和国防政策委员会主席费奥多尔·卢基扬诺夫说：“美国自己不再执意维护全球领袖地位。从特朗普的言论可以看出，美国不想再当为国际进程承担责任和谋求改变世界的全球领袖。在特朗普的想象中，美国应当扮演世界老板的角色。这种角色不想改变什么，任由世界保持其本来面目；如果它需要什么，那就不遗余力地去争取。这就是老板的立场。”
文章称，没人能说服特朗普放弃他对气候协议的观点。卢基扬诺夫指出，美国因自身立场受到某种程度上的孤立，但特朗普似乎对此不太担忧。卢基扬诺夫解释说：“G20的成立就是为了遏制全球保护主义情绪抬头。当G20在国家领导人层面以达成上述目标为原则一段时间之后，出现了一位有意宣扬保护主义口号的领导人。这是非常重大的变化。”
特朗普9日这样评价与普京的会谈:“我两次严厉质问普京总统关于俄干涉我们大选的事情。他坚决否认此事。我们讨论了叙利亚个别地区停火事宜。现在是时候在与俄罗斯发展建设性合作方面向前迈步了。”
普京早些时候表示，自己的答复令美国总统表示满意。普京在谈到与特朗普的会谈时说:“他提出了一些启发性问题，我给出了解释。”叙利亚议题取得了切实的成果。普京表示:“无论谁对此有何反应，我可以对你们说，这是我们在与特朗普打交道的过程中取得的一个突破。”决定成立解决综合问题的工作小组也是一个突破。
专家们怀疑，俄罗斯议题是否令白宫很感兴趣。对特朗普而言,当务之急是改变全球贸易和经济机制，而俄罗斯并不是该领域的玩家。
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