韩首次公布“慰安妇”影像资料

韩国公布了一段“慰安妇”影像，并称这是首段为人所知的相关影像记录。慰安妇是二战期间被迫为日本军人充当性奴的
女性。
这段美军在中国拍摄的电影片段是政府资助的首尔大学研究人员在美国档案中找到的。
在这段18秒的片段中，数名女性排着队与一名中国军人说话。
韩国活动分子估计，有20万女性被迫进入服务于日本军队的妓院。据信慰安妇主要来自朝鲜，但也有部分慰安妇来自中国大陆、印度尼西亚、菲律宾和台湾。
此前，关于日军在二战期间强迫女性充当性奴的证据只有照片和幸存者证词。
研究团队称，这段影片是美中联军在曾被日本占据的中国云南省拍摄的。该团队称，影片中的7名朝鲜女性于1944年获得解放，已确认与她们交谈的军官是一名中国上尉。
因为韩国认为日本的道歉和赔偿不够，慰安妇问题长期以来一直导致韩日关系紧张。
【韩联社首尔7月10日电】韩国新任女性家庭部长官郑铉栢10日访问位于京畿道广州市的慰安妇养老院“分享之家”,她表示，政府将在首尔市区建设一座日军慰安妇受害者博物馆。这彰显了文在寅新政府坚决应对日本战时侵犯人权行径的决心。
郑弦栢说，日本军慰安妇问题不仅仅是韩日之间的问题，而且是国际性问题。慰
安妇博物馆将成为女性人权的圣地，政府将立即启动建设工作。
郑铉栢还说，政府将加紧推进慰安妇史料申遗工作。她重申将对2015年《韩日慰安妇问题协议》签署后成立的“和解与治愈基金会”进行重新研究。
【共同社韩国广州7月10日电】韩国女性家庭部长官郑弦栢10日造访位于首尔近郊的原慰安妇女性集体生活的援助设施“分享之家”并向记者透露政府“能够提供”用于推进为慰安妇问题相关文献向联合国教科文组织申报世界记忆遗产项目的预算。她表示将对推动申遗项目提供支持。
2015年慰安妇问题日韩共识公布后，女性家庭部不再推进申遗工作，主要由民间团体负责。郑铉栢10日称“虽然日本的道歉重要，但铭记也很重要'
郑铉栢对日韩共识持否定态度;主张“以受害者为中心解决”。她7日走马上任后第一时间探访援助设施，凸显了积极致力于慰安妇问题的立场。
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