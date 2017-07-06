7名“目击者”称曾见章莹颖在附近的小镇兜售首饰 FBI疑线索合理性

中国访问学者章莹颖在美国失踪至今已有一个月。尽管嫌犯克里斯滕森已经被捕，但章莹颖仍然下落不明。
据美国当地媒体KMOV7月8日报道称，多人近日对警方表示，他们声称在一个名为塞勒姆（Salem）的小镇看到过章莹颖。塞勒姆镇位于章莹颖失踪地点伊利诺伊大学香槟分校西南约200公里。据称，章莹颖的家人已来到该镇，寻找线索和目击者。
对此，为章莹颖家人提供法律援助的王志东律师证实，章莹颖家人曾到Salem小镇去寻找章莹颖这件事情属实。章莹颖家属听到7个人分别证实了曾见过章莹颖的情况，但说法不完全一致。FBI对消息的逻辑性和合理性提出了怀疑，但实际上，章莹颖失踪案“不合情理之处还有很多”。
联邦调查局（FBI）正在联系这些目击者并跟进调查相关线索。塞勒姆当地警方表示，目前还没有找到很具体的线索。
失踪一星期后曾出现在附近小镇？
6月24日，居住在萨勒姆镇的一位名叫格丽卿的女网友在社交媒体“脸书”上发帖称，100%确定自己在6月16日早上在萨勒姆镇见过章莹颖，看到她在小镇各处走动，兜售包里的首饰。她已经向FBI提供了这条线索。在帖子下面的评论中，另一名女网友称，她也遇到了一个兜售首饰的女孩，那个女孩还展示了家人的照片。
王志东表示，根据有人在脸书上提供的信息，7月6日一早章莹颖的家人就出发前往塞勒姆镇。塞勒姆离香槟学校所在地有两个多小时车程。从早到晚，章莹颖的家人在小镇寻找了一整天，很晚才回到住宿地。
王志东透露，章莹颖的家人在当地沿街走访了众多商家，有七个人分别向家人证实了他们曾见过章莹颖，其中五位比较确定。每个人能够回忆起的具体日期、时间和地点等并不完全一致。但是也有人提供了非常明确的信息，认为章莹颖于6月16日出现在塞勒姆，她背着她在失踪时所背的双肩包在当地步行，向商家兜售首饰。
其中有一位目击证人说她对于日期、章莹颖的长相以及他们之间的对话记得非常清楚。她说章莹颖讲英文，说她从中国来，是UIUC的学生等等，甚至说记得她的名字是Yingying。
FBI：对章莹颖出现在Salem的信息提供者动机表示怀疑
法律援助的王志东律师介绍，在章莹颖家人7月6日晚回到香槟之后，第二天一早便紧急求见FBI和当地警方，向他们通报了家人前一天寻找章莹颖的具体情况。
当天下午FBI又召见家人开会，对此做出了他们的回应。FBI的解释大概包括如下：他们对于来自Salem方向有人说曾见过章莹颖的事情曾有了解，而他们是在处理更重要、更有价值的情报信息；他们对该方向信息提供者的动机表示怀疑；他们表示会派探员去做进一步的调查，但同时也认为这样的做法会分散他们目前非常宝贵的警力；FBI对于此消息的逻辑性及合理性提出质疑，认为章莹颖在失踪一个星期后出现在距离两个多小时车程的地方并兜售珠宝却没有和家人联系这件事在情理上完全解释不通。
章莹颖家人对FBI的答复并不满意。家人坚持认为他们7月6日在Salem当地分别与几个目击证人的交谈结果非常确信，至少曾有和章莹颖非常相似的中国女孩在当地出现。他们敦促FBI对此事进行跟踪调查。
章莹颖家人强烈要求FBI对这件事进行进一步调查
王志东表示，如果当地证人的说法是准确的，尽管他们的说法确实存在不合情理之处，但同时他认为在此案件中不合情理之处还有很多，比如FBI在6月30日宣布认为章莹颖已不在人世，但至今却仍拿不出任何直接有力的证据来支持他们的判断，这一点也非常不合常理。
“章莹颖多年的男朋友侯霄霖是来自北京大学的博士生，思维非常有逻辑，理性并且客观。对于他们在Salem小镇和当地几个目击证人的交谈，他直观地判断说这些人没有撒谎，说的都是他们的真实所见，所以强烈要求FBI对这件事进行进一步调查。”王志东说。
FBI认为家人的擅自行动会对案件调查以及家人心理产生负面影响。但是家人认为别无选择。目前章莹颖家人无从知道FBI所说的更高优先级的线索是什么，也不知道FBI对于小镇的线索最终会不会采取行动以及何时行动，但是任何一个线索都是一丝希望! 王志东说：“我们只能在已知的范畴内争取每一个可能，我们做不到眼睁睁看着而不去行动。”
王志东认为，希望大家站在章莹颖家人的立场，坚持尚存的希望，盼望章莹颖生还。“在章莹颖失踪之后，家人一直的立场就是希望尽早找到莹颖并带她回家，这个信念和立场从来没有变过，也从来没有动摇过。我们希望能够出现大家都在期望的结果，希望章莹颖很快会回到家人的身边”。
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