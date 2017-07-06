摩苏尔收复成为中东反恐转折点

伊拉克总理阿巴迪９日访问伊第二大城市摩苏尔，庆祝政府军取得摩苏尔战役的胜利。
尽管摩苏尔尚有零星战事，但按阿巴迪的说法，“伊斯兰国”的势力被赶出这座城市已成定局。分析人士认为，拿下摩苏尔是中东反恐斗争的重要转折点，但并非终点。
【新闻事实】
伊拉克总理办公室９日发表声明说：“伊武装力量总司令阿巴迪抵达已解放的摩苏尔，并祝贺伊拉克英勇的士兵和人民取得重大胜利。”
根据伊方公布的画面，身着黑色制服、头戴黑色帽子的阿巴迪在摩苏尔与军警代表握手。总理办公室说，阿巴迪在摩苏尔发布了一系列命令，要求针对“伊斯兰国”残余继续开展军事行动，巩固胜利成果。
在阿巴迪抵达后，摩苏尔的伊拉克部队挥舞国旗，庆祝胜利。巴格达等地的民众也举行了庆祝活动。但９日当天，摩苏尔仍能听到枪声，清理“伊斯兰国”残余的战斗还在继续。
【深度分析】
伊拉克军事专家阿卜杜拉·朱布里认为，收复摩苏尔是伊拉克反恐斗争取得的重大胜利，“伊斯兰国”在伊拉克的溃败已成定局。该组织在伊拉克控制的区域仅剩数个城镇，面积较２０１４年减少近９０％。
尽管在伊拉克遭受重挫，该组织仍可能卷土重来。在叙利亚，“伊斯兰国”控制着东部和东北部大片地区，仍有生存空间；在埃及、利比亚和也门，“伊斯兰国”分支也十分活跃。
伊拉克政治分析人士易卜拉欣·阿梅里认为，“伊斯兰国”预计还将在欧洲等地发动更多袭击，宣示存在。
【第一评论】
摩苏尔战役的胜利对国际反恐和地区稳定具有积极意义，因为这是相关各方摒弃前嫌、同仇敌忾、通力合作的结果。
摩苏尔２０１４年６月被“伊斯兰国”占领，作为该组织在伊拉克境内的大本营和指挥中枢。随着“伊斯兰国”恐怖活动对国际安全构成的威胁越来越严重，相关各方逐渐意识到联合打击这一恐怖组织的紧迫性和必要性。
２０１６年１０月，伊政府军、库尔德武装、什叶派和逊尼派民兵近１０万人在国际联盟战机支持下打响摩苏尔战役，最终收复该市，取得反恐的重大阶段性胜利。
中东地区形势错综复杂，利益矛盾相互交织。相关各方若能参照摩苏尔战役，搁置分歧，精诚合作，无疑将有助地区和平稳定，有助击败恐怖主义。
【背景链接】
“伊斯兰国”是目前中东地区最为活跃的极端组织，其前身由约旦籍极端分子扎卡维２００２至２００３年间在伊拉克创立，名义上是“基地”组织在伊拉克的分支。
该组织２０１１年后利用叙利亚内战的机会将控制范围从伊拉克北部扩大到叙北部，２０１４年６月更名为“伊斯兰国”，将所谓的“首都”定在叙利亚拉卡。鼎盛时期，“伊斯兰国”拥有约３万名武装人员。
该组织不仅在中东活动，还频频在法国、英国、德国等欧洲国家发动恐怖袭击。近年来，多起重大恐怖袭击都与“伊斯兰国”有关。
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