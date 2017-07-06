美演练F-35应对中俄防空系统:实战中将"相当棘手"

俄罗斯报纸网7月9日发表题为《美国演练对俄攻击——美国空军模拟F-35对俄罗斯防空系统》的报道称，美国空军要求F-35战斗机到2030-2040年对潜在敌人最先进的防空导弹系统免疫，首先是俄罗斯和中国。
空军正在检验这种第五代战机如何在防空导弹系统的杀伤区内执行作战任务。为了尽可能接近实战环境，测试中采用了训练场加计算机模拟的办法。美国媒体认为，这种活动是在为下个十年中期和之后的威胁作准备，首先是来自俄罗斯现有和下一代防空导弹系统的威胁。
美国空军军官表示，为美国海军、空军、海军陆战队和英国空军研制JSF联合攻击战斗机的项目早在2001年就开始了。但现在情况有了重大变化。如今，美国战斗机受到俄中更加先进的防空导弹系统的威胁。
美国空军领导层证实，俄中防空导弹系统能迅速调整工作频率，处理数字信息，从而大幅提高作战能力。对付这些系统是一个“相当棘手的问题”，因为它们的杀伤区面积很大，可延伸至几百海里。这些防空导弹系统的雷达甚至可以发现美国的隐形战斗机。
美国专家认为，空军或许不得不在未来的假想冲突中与俄中作战。此外，美国空军将领非常担心有敌人向俄中购买防空系统的技术。
为了识别敌人的防空系统，躲避可控防空导弹，F-35战斗机要充分运用机载无线电设备，包括有源相控阵雷达和先进的电子战工具。此外，还要完善飞机的软件程序，与不断变化的威胁齐头并进。
美国空军计划购买1763架F-35A战斗机，总共装备的喷气式战斗机预计为2000架左右。也就是说，几乎整个战机群都将由F-35组成。目前，空军已经有83架F-35处于战备状态。
俄战略和技术分析中心副主任康斯坦丁·马基延科表示，美国媒体上拿F-35与俄中战斗机和防空系统作比较的文章每个月都在增多。这间接证明，尽管F-35的技战术性能很强，但美国人不完全相信这种“神奇武器”是无往不利、坚不可摧的。这名分析家认为，这正是他们没完没了地宣扬F-35性能无与伦比、完胜所有潜在敌人的原因。然而，只有实战才能证明这种飞机的真正价值。
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