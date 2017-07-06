中企拟推出共享太空望远镜

西媒称，共享经济在中国的发展前景一片大好，新兴的共享经济企业甚至将目光投向太空，设计出可供任何一位天文爱好者按小时租用的太空望远镜。
据埃菲社7月9日报道，天仪研究院是一家专注于商业航天工业的创业公司。首席执行官杨峰在接受媒体采访时表示：“我们希望所有人都有机会接触这项技术，因为卫星售价较高，大多数人都无法承受。”公司一直致力于利用低成本的商业微小卫星提供超高性价比的太空科学实验或技术验证服务。
使用者连接到网页之后对共享太空望远镜的各项功能进行操控。使用者可以根据自身需求，在数小时内连接网页，并自行决定需要获取哪些画面。
报道称，该公司的初衷是拉近普通人与太空的距离，让经济条件没那么好的天文爱好者有机会展开科研探索，并尽情享受这项爱好带来的乐趣。因为要想在天文领域发展一项兴趣爱好，其经济投入绝非普通人所能承受。
杨峰表示：“我与两个天文爱好者朋友吃饭时意外发现他们在天文望远镜上花了很多钱。在一台天文望远镜上甚至要花费100万元人民币。”
据杨峰介绍，天仪研究院是全世界第一家作出类似尝试的企业。“哈勃”望远镜属于美国政府，世界上还没有向所有人开放的天文望远镜。他说：“任何人都可以连接到我们的网页，操控太空中的天文望远镜，观察他们想观察的任何地方。”
天仪研究院并不希望通过共享太空望远镜收回所有成本。杨峰表示：“我不希望通过这个项目赚钱，而是希望寻找用户。我们会尽可能降低收费，每个使用者每小时只需支付不到1000元。”
最近中国掀起一股共享经济热潮，旨在通过共享一些日常生活用品以降低成本，或者让普通人享受到平时无法承受的服务。在这个大环境中，天仪研究院提出了共享天文望远镜的新想法。
报道称，在智能手机应用软件等高新技术的助力之下，共享经济已经在中国变成一种日常生活方式，越来越多的普通人开始接受共享经济。与此同时，致力于提供各项共享服务的初创企业也不断涌现。中国政府在共享经济当中看到了希望，并将其视为推动经济发展的一股新生力量。
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