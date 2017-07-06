研究称婴儿粪便特定细菌或助益认知

英媒称，新研究表明，婴儿粪便中的特定细菌能够提高他们今后的认知能力。
据英国《每日邮报》网站7月18日报道，美国北卡罗来纳大学医学院的研究人员分析了89名健康1岁幼儿的粪便样本。
根据所含的菌群，样本被分为三类。一年后，这些孩子又接受了衡量语言、知觉和运动水平的测试，以评估其认知能力。
研究发现，粪便中拟杆菌较多的婴儿在两岁时的语言、知觉和运动能力的测试中得分较高。
另外一个可能令人意外的结果是，粪便中细菌种类较少的婴儿在这一测试中的表现要好于那些粪便中细菌种类多的婴儿。
研究报告作者、北卡罗来纳大学的丽贝卡·尼克迈耶博士说：“后一个结果令人相当吃惊。我们原来以为，微生物群多样性丰富的孩子表现会更好——因为其他研究显示，婴儿期肠道微生物种类少可能会带来不利的健康后果，包括1型糖尿病和哮喘等。”
尼克迈耶说：“我们的研究显示，对认知和精神方面来说‘最优的’微生物群或许与对其他方面‘最优的’微生物群不同。”
研究报告发表在美国《生物精神病学》杂志上。
研究人员说，拟杆菌可能会与发育中的大脑进行“交流”。
尽管研究人员说，现在就根据这一研究建议婴儿服用特定的益生菌还为时过早，但他们又说，应该在幼儿1岁之前通过消化道干预来促进大脑发育。
尼克迈耶说：“重点是，这些结果表明，你也许可以通过引导微生物群的发展来优化认知发育，或者减少自闭症等存在认知和语言问题的疾病风险。”
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