习近平到访为中德关系再加温

外媒称，在访问莫斯科并和俄罗斯总统普京在克里姆林宫会晤后，4日晚间习近平已抵达德国，成为最先到达德国参加G20峰会的外国领导人。东道主默克尔在柏林为他铺上红地毯，并给予来自北京的客人在总理府共进晚宴的难得荣誉，平时很少参加政治活动的默克尔丈夫约阿希姆·绍尔也参加晚宴。
据奥地利《新闻报》网站7月5日报道，习近平抵达柏林之前已经高度赞扬了中德友谊，他在给德国《世界报》撰写的文章中称赞中德务实合作成为全球最重要经济体开展互利共赢合作的“典范”。他说中德关系战略性不断提升，并呼吁两国作为世界第二和第四大经济体深化合作。
报道称，这不仅仅是中国礼貌的表现，习近平想在汉堡G20峰会之前展示自己作为全球领导者的形象，半年前他在达沃斯世界经济论坛上就以全球化和自由贸易的维护者形象出现，默克尔也把中国国家主席视为自己G20议程的盟友，尤其是在气候和贸易政策方面。
尽管默克尔需要筹备峰会，但她仍拿出大量时间接待中国国家主席。
据德国《法兰克福汇报》网站7月4日报道，中国愿与德国一道承担更多国际责任。中国国家主席习近平在《世界报》上撰文称：“中国和德国作为世界第二和第四大经济体、主要贸易大国、具有重要影响力的国家，中德两国要发展好自己，也要对世界和地区和平、稳定、繁荣肩负起重要责任。”
习近平在文章中透露，他将同德国总统施泰因迈尔和总理默克尔“就新形势下如何抓住机遇、更好统筹推进中德全方位战略伙伴关系”深入交换意见。
他指出，两国应“共同致力于国际机制和规则的改进和完善，为维护地区稳定和世界和平、促进世界经济健康发展、推动构建人类命运共同体作出应有贡献”。
据奥地利《新闻报》网站7月4日报道，在借参加G20峰会之机访问德国前，中国国家主席习近平强调推进两国战略伙伴关系。他给4日出版的德国《世界报》撰文写道，中德务实合作成为全球最重要经济体开展互利共赢合作的“典范”。
习近平欲推动中德关系“在高水平上得到更大发展”。他指出，两国将深化创新、互联网、智能制造、金融、能源、环保、绿色发展等领域务实合作。他还写道，中国和德国作为世界第二和第四大经济体、主要贸易大国、具有重要影响力的国家，“也要对世界和地区和平、稳定、繁荣肩负起重要责任”。
习近平指出，两国应共同“为维护地区稳定和世界和平、促进世界经济健康发展、推动构建人类命运共同体作出应有贡献”。
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