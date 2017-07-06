中俄战略合作不断深化：从政治经济到军事文化

外媒称，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平在会谈后签署了关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明，两国在军事和军技领域的交流与合作将继续发展，共同应对地区和全球安全威胁，双方将推进两军现有合作机制不断深化。
据《俄罗斯报》7月4日报道，在会谈期间，双方就加强各领域务实合作、深化人文交流、密切在重大国际和地区问题上沟通协调达成高度共识。
据《俄罗斯报》7月4日报道，普京与习近平呼吁就打击生化恐怖袭击制定国际公约。双方在联合声明中指出：“双方对大规模杀伤性武器落入恐怖组织之手及生化物项被用于恐怖主义的威胁不断上升表示关切，主张就打击生化恐怖袭击制定国际公约。”
双方认为，外空武器化和将外空变为军事对抗区域的威胁正在上升，呼吁在中俄《防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约》草案基础上，启动谈判进程，制定相关国际法律文书。
据《俄罗斯报》7月4日报道，中俄将共同推动在联合国框架下制定各方普遍遵守的负责任国家行为准则，普京与习近平在一项联合声明中阐明了上述主张。
报道称，双方主张尊重各国自主选择网络发展道路、网络管理模式、互联网公共政策，致力于推进在联合国框架内建立公平正义的国际互联网治理规则体系，反对利用信息通信技术干涉他国内政，破坏公共秩序，煽动民族间、种族间、教派间敌对情绪，破坏国家治理的行为，两国领导人还反对利用信息通信技术实施敌对行动和侵略行径。
据俄罗斯《独立报》7月5日报道，中国国家主席习近平再度来到莫斯科，与普京总统举行第22次会晤。分析人士认为，习近平在德国二十国集团峰会前夕访俄，政治意义最为重大，如果中俄在德国采取一致行动，或将创造世界秩序新格局。
报道称，不过此次会晤的经济议事日程也很重要。俄直接投资基金与中国国家开发银行就有关成立使用人民币结算的中俄联合投资基金签署协议。俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒宣布，“西伯利亚力量”天然气管道将从2019年12月20日开始供气。
此外，俄“开心球”公司与央视签署了联合制作动画片的备忘录。动画片将包括最受两国观众欢迎的中俄卡通人物，计划在一年半内制作52集，每集时长12分钟。俄罗斯第一频道还与央视签署了在华开播“喀秋莎”电视频道的协议。这个电视频道将以俄语配中文字幕的方式播出。
俄锡纳拉集团与中国中车就在俄建立高铁列车生产联合企业达成一致。锡纳拉集团、西门子公司和中国中车已在研究货运列车项目。
俄直接投资基金表示，“原料项目不是基金的优先方向，我们聚焦在更广泛的投资领域，包括工业、基础设施、农业、汽车、旅游等”。
另据英国《金融时报》网站7月4日报道，中国将向受到西方制裁的两个俄罗斯实体提供约110亿美元。这些以人民币结算的基金将使俄罗斯直接投资基金和俄罗斯对外经济银行规避美国针对美元交易的制裁可能带来的处罚。
中国国家开发银行将与俄直接投资基金成立一只总额为680亿元人民币的基金，这只联合基金将主要投资于中俄跨境项目，成为“一带一路”倡议与欧亚经济联盟的一部分。
俄罗斯对外经济银行从国开行获得一笔为期15年的60亿元人民币贷款，用于成立一只关注创新的新基金。该基金将投资于俄能源、工业和交通以及西伯利亚和俄罗斯远东的跨境项目。
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