安倍近期频动怒 被指“不成熟”

日媒称，2日投计票的东京都议会选举以自民党惨败告终。日本首相安倍晋三在最后阶段的街头拉票活动中，面对人群“快辞职”的喊叫声，生气地回了句“这帮人”。安倍在国会答辩中也曾因被对方逼入绝境而勃然大怒。虽然其身边亲信有心袒护，但仍有人对此颇为不满，有识人士担心安倍“过于轻率，不够成熟”。
据共同社7月5日报道，“滚回去！滚回去！”在都议会选举前一天的1日下午，位于东京闹市区的秋叶原地铁站附近，现身选举拉票车上的安倍面对人群齐声发出的如此激烈口号，顿时露出惊慌失措的表情。
报道称，在过去取得压倒性胜利的国政选举中，安倍在秋叶原受到的是众多支持者挥舞国旗热烈迎接的场面。因情景差别巨大，他摆出低姿态开口称，“在连日的报道中受到了‘认真干！’等严厉之词”，卖力地宣传自己在日美关系和经济层面的成绩。
即便如此，“安倍快辞职”的齐声呼喊却并未停下。最终，安倍忍不住指着听众大叫，“妨碍演说的行为自民党绝对不会做”、“不能输给这帮人”。
报道称，安倍在国会审议中也对嘘声颇为敏感。此前在被追究安倍夫人有关“森友学园”的问题时，他加重语气表示，“被当作罪犯，极其不愉快”，“损害了我和我妻子的名誉”。
之后，在有关“加计学园”问题的国会委员会上，当有人出示其与加计学园理事长等人亲切合影的照片时，安倍大怒称：“这应该是在抹黑形象，有点最低限度的常识好吗？”他还曾因忙于应对在野党的嘘声而被提醒“对于嘘声无需答辩”。
对于这样的安倍，自民党内也有人评价他“没有大人样子”。
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