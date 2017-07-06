中国成就超出预期 亚洲雄心合情合理

美国《国家利益》双月刊网站7月22日发表美国马里兰大学公共政策学院副教授罗伯特·斯普林克尔和爱沙尼亚塔林大学国际安全问题教授布拉德利·塞耶题为《中国在亚洲的战略很简单：把美国踢出去》的文章称，中国显然实力惊人，可是仍然被当做“正在崛起的大国”或“新兴大国”来看待，一个向“守成大国”发起挑战的国家。
文章称，中国在两次鸦片战争中的失败带来了灾难性后果。但现在，中国在走向复兴。中国大力发展贸易，最令人惊讶、也最关键的是东西方贸易，而且通过贸易获得了本国经济发展所需的财富。
文章称，复兴的中国并非暴发户，并非新贵。当年掠夺中国的那些国家才是新来的暴发户，而且它们的好日子到头了，至少从地区来讲，并且在全球也是如此。过去曾经脆弱的自信变得越来越坚定，过去曾经与自己无关的进步也出现在了中国国内，过去总是由国外引入的创新正越来越多地输出到国外。中国的商品摆满了全世界的货架，中国留学生占据了全世界的图书馆，甚至连中文也跨越国界进入西方课堂，因为这里的学生相信他们的未来会是以中国为中心的。
文章称，这些成就不是用来糊弄人的，中国超出预期的成就是实实在在的。它在可再生能源的生产和消费方面都居于世界领先地位。中国发射了全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”。中国航天员尚未实现月球行走，不过他们比其他国家的宇航员更有可能实现这点。
文章称，复兴的中国不仅对自己的影响力充满自信，也对它发挥这种影响力的权利充满自信，哪怕是去修改全球体系来顺应自己的雄心，它的这些雄心有许多是合情合理的。中国不会离开，谁也不会比中国持久。它已经超越了日本和俄罗斯这两个对手。
文章称，中国想要做自己：即便不是世界领袖，也要成为亚洲领袖。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost