日本中小企业争抢中国电动汽车市场

日媒称，日本中小企业瞄准中国电动汽车的普及，正加紧扩大在华业务。中国在排放限制和能耗标准方面越来越严格，本地企业带头加大对电动汽车的投资。电动汽车存在续航距离等技术问题，解决这些问题的需求很旺盛。日本中小企业正利用超强的技术实力开拓中国市场。
据《日本经济新闻》7月24日报道，今年以来，经营跑车配件的繁原制作所接到了10家中国车企关于电动汽车变速器的设计和试制咨询要求。该公司设计和加工高精度跑车配件的能力获得认可。
该公司电动汽车变速器之所以受到中国车企的关注，是因为其推出了电动跑车。变速器是可以调节发动机动力、有效传导给车轮的配件。繁原制作所社长繁原秀孝说：“虽然不是电机驱动的电动汽车的必需品，但如果搭载，电机和电池可以变小，能耗也可以改善10%以上。而且这对于行驶距离成问题的小型车和商务车比较有效。”
试制一台变速器的平均销售额约为几百万日元（1日元约合0.06元人民币）。繁原秀孝说：“将申请相关技术的专利，开展许可销售，将其打造为新的收益来源。公司还将致力于开发电动汽车专用的新变速装置。”
从事铝制品铸造的田岛轻金属公司计划2017年内与中国本地企业设立合资公司，2019年10月在中国辽宁省设厂。该公司擅长的是让熔化的金属流入砂型来制造配件的“砂型铸造”技术，瞄准的是电动汽车配件的试制品订单。
也有不少已经进入中国市场的日本中小企业谋求扩大业务。田中贵金属工业公司面向汽车业供应用于电装配件开关的贵金属。其位于中国浙江省的工厂自2016年底起开始供应配件，2018年起产量预计将成倍增长。
中国电动汽车销量2016年达到24万辆，约占全球市场的一半。据日本富士经济公司预测，中国电动汽车的销量将在2025年达到86.8万辆，是2016年的3倍以上。
《日本经济新闻》认为，在中国，面向成品车供应配件的本国车企正在崛起，但在技术和品质方面还存在许多问题。以10年为使用寿命单位的汽车相关配件对性能要求严格，准入门槛也高。另一方面，对于日本的配件企业来说，越来越多企业参与的中国电动汽车市场具有很大魅力，较少受到现有交易关系的束缚，可以自由开拓。
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