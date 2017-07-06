“亚洲虎”将引领世界经济增长

本世纪将属于亚洲。这个对全世界来说最大的市场将继续繁荣发展。东亚在一场金融危机导致其多数经济体触底20年后，以改革和区域一体化为基础，强势走出危机，重新领导世界经济增长。1997年7月2日泰国宣布放弃固定汇率制，实行浮动汇率制，这成为一场席卷整个亚洲的金融危机的导火索。亚洲经济自此一落千丈，韩国、印尼、马来西亚和菲律宾成为受冲击最大的几个国家。
这些经济体的复苏建立在货币贬值推动出口的基础上，中国在2001年加入世界贸易组织后将生产链进一步整合也是一大重要助推因素。与此同时，为了避免出现新的灾难，这些国家都进行了一系列改革，纷纷放弃本国货币与美元的固定汇率，给予央行更大的自主权，加强国家和地区监管机构的力量。“清迈倡议”就是其中之一。
2000年5月，刚经受金融危机的东盟的10个成员国以及中曰韩3国(即“ 10+3 ”)的财长在泰国清迈共同签署了建立区域性货币互换网络的协议《清迈倡议》，并设立了东盟与中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)。
AMRO在一份有关亚洲金融危机的报告中指出：“亚洲金融危机为地区在处理外部冲击和危机蔓延的影响方面加强合作开了个头。”该机构认为，正因为地区内搭建起了这样一个“安全网”，才使得这些经济体得以在2008年的全球金融危机中幸免于难，从受影响而放缓的经济中很快恢复过来。
1997年的惨痛教训也使得该地区有意识地对外汇储备实施多样化发展。据相关研究称，《清迈倡议》参与国的外汇储备量占到全球总量的50%。20年前的危机使得“亚洲虎”两位数的经济增长时代结束，
但从本世纪初开始，它们又一次站在了世界经济增长的第一线。根据国际货币基金组织的预测，未来几年内东亚仍将延续这样的经济领军势头，但随着保护主义的抬头，也免不了要应对一些风险。AMRO警告说：“全球经济环境面临着美国领导下的贸易关系趋向双边化的势头，这使得多边经济合作的形式和利好将遭遇挑战。”
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