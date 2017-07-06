在引发争议的中医药法正式施行之际，中国一家大型中成药生产企业的负责人表示，中医药需要通过严格的临床试验以证明其疗效。于7月1日起施行的中医药法旨在提振年销售额达400亿美元中药行业。
据分析师估算，中药产品在中国年销售额约1170亿美元的药品市场中约占三分之一。中国是全球第二大药品市场。但中药产品大多是比较廉价的非处方药。由于缺乏证据证明中药产品的疗效，中国医院的许多医生不愿开中成药处方。
7月1曰，中国第一部在国家主导的医疗体系中给予中药和西药同等地位的法律开始施行。其条款包括鼓励医院设立中医药科室，以及实行中医医师执业注册制度。以岭药业董事长吴以岭说：“这部法律对确保中医药的地位非常重要。”位于中国河北省的以岭药业是—家以生产中成药为主的企业。
吴以岭强调中医学所谓的“气”(作为大部分中医药理论基础的神秘能量)的重要性，同时也重视对西方制药企业至关重要的临床试验。他说：中医药需要发展，要利用现代研究方法。”
例如，来自北京大学和英国加的夫大学的研究人员测试了以岭药业的肝癌化疗辅助用药“养正消积胶囊”的疗效，并发表论文指出，这种药可以减缓肿瘤生长。
吴以岭说：“理论和配方来自中医药，但在实践中，我们对药物的评估是根据以疗效证据为基础的西方方法进行的。”以岭药业及其他中药企业正力图通过寻求海外认证，以在囯内市场提高产品信誉。在进入美国食品和药物管理局(FDA)第二阶段临床试验后，以岭药业的明星产品治感冒抗流感药物去年的销量提髙了25%。去年12月，在上海证券交易所上市的天士力制药公司生产的一种中成药，成为首个通过FDA三期临床试验的中成药，促使该公司的股价大涨。
分析师认为，临床试验有助于说服持怀疑态度的医生增加中成药处方。里昂证券的医药行业分析师塞雷娜•邵(音)说：“医生需要有力证据证明药物确实有效。”她说：“不少中成药企业正在进行临床试验，以证明自己的药品和化学药品一样有效。这是一条值得坚持走下去的路。”
中医药法受到中国一些接受西医教育的人士的质疑。他们认为中医医师缺乏严格培训。塞雷娜•邵表示，管理机构“将鼓励使用中药，但也应该对医院使用的中药类型保持谨慎”。
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