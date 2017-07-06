英高铁每英里耗资4亿英镑 或成全球最贵铁路

英媒称，英国政府最新计算显示，HS2高速铁路线每英里（1英里约合1.6公里）建造成本超过4亿英镑（1英镑约合1.3美元），是全球最昂贵的铁路线。
据英国《星期日泰晤士报》网站7月16日报道，交通部委托进行的评估是由迈克尔·宾进行的，这位专家设计了铁路网公司用于计算项目成本的标准方法。
宾表示，根据他的“铁路测量方法”，从伦敦到伯明翰的第一阶段铁路线造价近480亿英镑，比官方数字翻了一番，每英里造价是法国最新TGV的15倍。
他表示，再加上通往曼彻斯特和利兹的铁路线之后，整个线路造价高达1040亿英镑。仅仅是从尤斯顿到老橡树公地的前6.6英里就将耗资82.5亿英镑，平均每英里12.5亿英镑。
宾表示，他曾就这些数字与负责该项目的高级官员开会讨论。他说，这位官员“非常担心”官方报价是不切实际的。
前交通国务大臣约翰·斯佩勒说，HS2是“不断加深的无底洞”，呼吁对它重新评估。
铁路货运集团主席洛德·伯克利早先请求宾评估铁路线造价最高的一段，即从尤斯顿终点站到西伦敦的老橡树公地。
宾评估认为，这一段造价达82.5亿英镑，包括对尤斯顿极为复杂的重新开发以及一条很长的隧道。伦敦至伯明翰的全长119英里线路的官方预算为243亿英镑。
宾说：“几天后，我收到了交通部的电话。他们在电话中说，如果6.6英里将耗资82.5亿英镑，我们怎么可能修到伯明翰？”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost