美国未来研究所报告：人机互动将创造大量新职业

西媒称，由美国未来研究所日前公布的一项研究指出，在2030年出现的各种职业中，有85%是目前根本不存在的，而且那时几乎所有组织机构都与技术有关。因此，各行各业要从现在就开始考虑如何保护自己的基础设施和劳动力。
西班牙《经济学家报》网站7月16日报道，未来研究所联合20位来自世界各地的技术和商业专家对新兴技术、人工智能、机器人、虚拟现实、增强现实和云技术将如何改变我们的生活，以及未来10年我们将如何工作展开了研究。
这项题为《人机关系的未来时代》的研究报告还就技术使用者和企业将如何为一个处于不断变化之中的社会做准备提出了观点。
研究指出，到2030年，人类对技术的依赖将变成一种真正存在的关系，而这种关系将为人们带来创造力、激情和进取心等能力。与此同时，机器人的发展将带来速度、自动化和效率，而由此而来的生产力将在工业领域内创造更多新机遇。
人工智能机器人今年内就能取得突破性发展。这些机器人将自动为我们提供服务并提前预知我们的需求。
此外，技术不会代替劳动者，但是找工作的流程将发生变化。工作将不再拘泥于一个场所，而将变成一系列的任务。自动学习技术让每个人的能力和专长都可以被借鉴和参考，各个组织机构将寻找最优秀的人才以便完成不同的工作。
研究认为，在2030年出现的各种职业当中，有85%目前尚未被创造出来。改变的速度如此之快，迫使人类必须尽快利用增强现实和虚拟现实等新技术进行学习。学习新知识的能力将比新知识本身更具价值。
此项研究预言，基于软件、大数据和处理能力飞速发展的新兴技术将改变我们的生活。社会将进入一个人机关系的新时代。这个时代将带来前所未有的效率和机遇，进而帮助人类超越极限，而这就是其时代特点。
技术将起到人类能力延展的作用，而人类则负责指挥机器人处理日常事务。公司将利用建立在数据基础上的沟通技术从世界各地招聘优秀人才。与此同时，人类必须尽快学习，因为社会变化速度如此之快，迫使我们在新产业创建的同时，必须掌握新的能力才能够继续生存。
如今电子技术的破坏式创新正在改变所有工业的面貌。全球领导者也无法预知未来，而这在人类现代上是前所未有的。在电子技术的推动下，大部分企业高管都认为，如果不学习，自己的企业在三五年内就会落后于时代发展。
专家认为，人类应当重视技术与人类之间的新关系，并尽快考虑如何应对这一局面。如果能够促进人机合作，那么其成果将造福全人类。
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