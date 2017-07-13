高田另一款安全气囊列入史上最大汽车召回名单

美媒称，日本高田公司将另一款安全气囊气体发生器列入史上最大的汽车召回名单。
据美联社美国底特律7月11日报道，该公司已经向美国政府提交文件，将270万辆福特、日产和马自达品牌汽车列入召回名单。这些车辆均使用了同一款此前被认为没有安全隐患的气体发生器。
受影响的车型从2005款一直延续至2012款。
高田公司生产的安全气囊气体发生器存在爆炸风险，可能导致金属片飞向司机和乘客。该问题已导致至少17人死亡、180多人受伤。这也引发了美国历史上规模最大的汽车召回行动，涉及4200万辆汽车和6900万个气体发生器。
高田公司使用硝酸铵来为气囊充气，在暴露于湿热环境时，这种化学物质会逐渐劣化。此前，该公司认为，使用一种干燥剂可以防止硝酸铵降解。
但美国国家高速公路交通安全管理局在11日的一份声明中说，由高田公司进行的测试首次证明，一款使用过干燥剂的气体发生器“如果不更换的话，也会构成安全隐患”。该部门还说，尚未接到使用干燥剂的气体发生器破裂的报告。
日产公司说，新的召回只涉及2007款至2012款的51.5万辆Versa小型掀背车和轿车。马自达公司说，召回涉及2007款至2009款的约6000辆B系列卡车。而在此次召回中受影响最大的福特汽车公司则表示，公司正在审查这些信息，并将在法律要求的5日内提交涉及车型名单。
报道称，高田公司在向美国国家高速公路交通安全管理局提交的文件中说，该公司对日产和福特汽车上的气体发生器进行了测试，这些装置均使用硫酸钙作为干燥剂。虽然这些气体发生器在测试中无一爆炸，但其中一些发生器内的硝酸铵推进器呈现劣化状态，这“可以理解为气体发生器存在爆炸隐患”。
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