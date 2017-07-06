中国贸易投资深入印度 抵制中国产品于己不利

印度《经济时报》网站7月16日发表题为《中国是怎样在贸易方面完胜印度，占领印度家庭、市场和经济的》的文章称，随着中印一桩政治角力老难题不断升温，在寒冷的喜马拉雅高原，气温也陡然升高。围绕洞朗地区，印度和中国争执不下。印度国内要求抵制中国货的尖锐呼声越来越大，国民志愿服务团及其麾下的组织也加入进来，并通过社交媒体网络进一步放大。然而，深入印度国内，中国对印度的“占领”却是现实存在的。印度信贷评定与投资服务公司首席经济学家乔希说：“虽然印中贸易严重失衡，但是欣欣向荣却是不争的事实。这没有受到政治分歧的影响。”
文章称，中国是印度的最大贸易伙伴，不过贸易天平严重倒向中国一方。2011年到2012年，印中贸易逆差为372亿美元，6年后的今天，贸易逆差已经扩大到511亿美元。对于两国来说，现如今的对峙比1962年的战争更加错综复杂。
文章称，这些年来，中国出台了一系列政策措施，催生、保护和培育企业。现在，在多数行业，中国都有了自己的跨国巨头。慢慢地，这些中国公司演变成能够与西方跨国公司媲美的世界级跨国企业。印度具有国际竞争力的跨国公司寥寥无几，区区3万亿美元体量的经济对11万亿美元体量的中国经济来说不足挂怀。
文章称，现在，印度的电信行业已经被中国公司占领。在手机行业，中国的品牌控制了印度智能手机市场51%的份额，印度的电信设备年进口额超过约736亿元人民币。仅在“十二五”计划期间，印度就有将近30%的电力产能来自中国设备；在快速发展的太阳能行业，从2016年4月到2017年1月，印度从中国进口的太阳能设备占87%。除了电力和电信这样的成熟行业外，中国的企业还在新兴行业攻城略地。汽车行业吸引了中国规模最大的对外直接投资。
文章称，激烈的措辞和抵制的呼声现已占据了印度的舆论中心阵地。印度诉诸这种抵制管用吗？当中国产品主导双边贸易时，显然是不行的。设想最糟糕的情形：如果边界对峙升级，贸易减少，哪一方的损失会更大，不是非得是经济学家才能弄个明白。观察家研究基金会战略研究主管哈尔什·潘特说：“因为抵制而大失所望的唯一群体是印度中产阶级。”
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