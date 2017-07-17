解放军调整各军种规模：将成更精干高效军队

美国外交学者网站7月15日发表题为《中国为何裁减陆军》的报道称，7月11日，中国人民解放军的官方媒体宣布，该国将对解放军部队进行调整，在削减陆军的同时扩建海军、导弹部队和战略支援部队。
据《解放军报》报道，解放军陆军现役员额将在历史上首次低于100万。文章表示，此次军改将改变陆军独大的传统军力结构。文章还说，海军、战略支援部队、火箭军的人数将增加，空军现役员额保持不变。
中国国防部的统计数据显示，2013年陆军作战部队的人数约达85万人。目前还不清楚陆军将会裁掉多少人。
报道称，这一轮调整符合中国缩小军队规模和对军队进行合理化改革的趋势，这一趋势可以追溯到上世纪80年代。从那以后，解放军已经数次进行裁军——1985年裁军100万，1997年裁军50万，2003年裁军20万，最近一次在2015年宣布裁军30万。解放军的新一轮调整并不让人感到意外，因为中央军委在早些时候已经预示了这一点。中央军委呼吁推动解放军由“数量规模型”向“质量效能型”转变，优化兵力规模构成，并减少非作战军事组织和人员。
报道称，这一轮调整与中国目前进行军队改革的大环境相符。解放军正面临自上世纪50年代以来最广泛最全面的转型。与调整各军种之间的资源相比，更重要的是对军队进行系统性和制度性的改革，这些改革措施正在重新定义中央军委、军队机构和新近成立的5个战区（东部战区、南部战区、西部战区、北部战区及中部战区）之间的关系及责任。要落实这些新安排并让新体系有效运作，这需要好几年的时间。
此外，中国在2015年12月宣布成立解放军战略支援部队。这是一支新的独立部队，在中央军委的直接控制之下。这支新部队负责发展解放军在太空、网络和电磁领域的能力。它可能还为解放军行动提供信息上的支持。这一发展凸显了非传统领域和高科技能力在解放军战略规划中的重要性。
报道称，在中国进行更大规模军队改革的背景下来看，这一轮裁军应该不会削弱解放军的战斗力。相反，它旨在让解放军成为一支更加精简和效率更高的战斗部队。在2015年宣布裁军后，一位国防部发言人给出如下解释：“通过裁减军队员额，进一步调整优化规模结构，把我军搞得更加精干、编成更加科学，构建中国特色现代军事力量体系。”
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