中美百日计划初步成果获赞：商贸关系迈出积极一步

境外媒体称，美国总统特朗普3个月前在佛罗里达州海湖庄园设宴欢迎中国国家主席习近平访美，自那以来，中美两国在一个宏大的经济计划上取得了进展。
据法新社7月16日报道，特朗普13日在巴黎发表讲话时对习近平赞不绝口，称习近平是他“非常尊重的”一位“朋友”，是一位非常有智慧的“伟大的领导人”。
报道称，中方也使用了赞美之词——中国外交部发言人耿爽高度赞扬中美双方按照元首会晤达成的重要共识，积极推进中美经济合作百日计划。
中美百日计划涵盖金融服务、投资、能源和贸易等领域，双方都看到了该计划的成果。布鲁金斯学会的分析师埃文斯·里维尔说：“双方似乎都持相同看法，即百日计划大体上运行顺利。”
中美贸易全国委员会中国区副主席杰克·帕克也表示：“总体而言，百日计划的成果是正面的，在解决中美商贸关系中始终存在的问题方面迈出了积极的第一步。”但他也承认双方需要解决诸如外商投资限制等问题。
报道称，百日计划的初步成果很有可能将在7月19日于华盛顿举行的中美全面经济对话上获得盛赞。
据路透社7月16日报道，旨在缩小美国对华贸易逆差的双边谈判产生了一些初步成果，但是美国企业称在中美百日计划于16日结束之际，有更多的事情还可以做。
报道称，有关百日计划的更详细的内容有望在中美高官参加的全面经济对话期间公布。美国商务部一名发言人15日说：“我们希望汇报有关百日计划的更进一步的进展，以此作为对成果的评估。”但他拒绝透露除了之前双方在牛肉、鸡肉、金融服务和天然气协议以外还达成了什么新协议。
据香港《南华早报》网站7月15日报道，特朗普还说，他可能对进口自中国的钢铁产品推行配额制，或提高关税，甚至双管齐下。
另据香港《明报》网站7月16日报道，上半年，内地外贸斩获颇丰。中国海关总署公布的统计数据显示，1月到6月内地货物贸易进出口总值13.14万亿元人民币，同比增长19.6%。其中，出口7.21万亿元，增长15%。
报道称，但这并不意味着内地出口面临的隐患消除，其中，中美经贸谈判结果即将见分晓。中美经济合作百日计划届满在即，两国开打贸易战还是合作很快就会有答案。
百日谈判期间，两国贸易快速增长。其间，双方公布了10项成果，首批美国牛肉6月底已在内地上市，不过内地仍对美保持贸易顺差。
报道称，尽管特朗普表现强硬，但中美翻脸、开打贸易战的可能性不大，毕竟中美都无法承受贸易战的代价。
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