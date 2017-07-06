四川一格斗俱乐部因招孤儿及贫困儿童遭调查

境外媒体称，中国警方就四川一家招收孤儿和贫困家庭儿童的格斗俱乐部展开调查。
据埃菲社7月25日报道，网上流传着关于该俱乐部的一个视频，其中出现了两名14岁的未成年人。中国成都警方在得知该视频后对这家俱乐部展开了调查。
埃菲社援引媒体报道称，像这样的未成年人还有一些，他们都来自四川最贫穷的地区。
报道称，在网上的一个视频中，俱乐部创始人恩波称，为避免这些孩子流落街头，该俱乐部均依照政府规定通过合法途径来收养这些未成年人。
视频中，一位训练员承认因格斗训练极其辛苦，一些孩子想要离开俱乐部。他问孩子们：“你回去能做什么？放牛还是养猪？去当要饭的呀！还是去当二流子去呢！”
视频中被采访的两名未成年人小龙和小吾均为14岁。小吾坦言他的父母已经去世，在询问他喜不喜欢练武后，奶奶将他送进了该俱乐部。小吾称俱乐部的条件比他家好太多。小吾和小龙表达了相同的愿望：拿到UFC（终极格斗冠军赛）的金腰带。
视频中还可以看到一些年龄在12周岁左右的未成年人在成年人面前进行格斗。
另据美国《华盛顿邮报》网站7月25日报道，一段在网络上流传的视频与平时能看到的业余爱好者的格斗比赛没有什么区别。但在中国引发争议的短片中展示的格斗活动有一个关键的不同点：在该视频中进行搏击的不是成年人，而是四肢纤细的青少年，一些甚至只有12岁，据报道，他们都是孤儿或是被家庭遗弃的儿童。
一家视频公司制作的6分钟视频带领观众走进位于中国西南部城市成都的恩波格斗俱乐部。据香港《南华早报》报道，这个俱乐部是一名前特警于2001年创建的，他称创立初衷是为了不让孩子们走上犯罪道路。
俱乐部创始人称，过去16年他们先后收养了许多孤儿和被遗弃的孩子。英国广播公司报道称，这段视频在中国视频网站秒拍上播放量超过1200万次，还在新浪微博上获得大量评论。
报道称，由于快速工业化，中国估计有6100万名留守儿童，其中一些会成为孤儿或遭到遗弃。食物、住处、衣服——视频中的儿童从俱乐部获得了所需的一切。
但这段视频的火爆给俱乐部带来了麻烦。《南华早报》报道称，警方已经开始调查。
据报道，当局还在确认俱乐部是否确实通过合法手段收养这些孩子。其中一些男孩来自凉山彝族自治州，这是中国较为贫穷的地区。一名没有透露姓名的教育官员说：“未成年人将被带回凉山，我们会安排他们上学。”该地区的学校被要求报告任何暑假结束学生没有回来上学的情况。
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