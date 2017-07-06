逆潮流 印度政府明确禁止自动驾驶汽车上路

7月25日报道，与其他国家政府大力支持自动驾驶汽车不同，印度交通部长尼丁·加德卡里周一明确表示，印度不允许自动驾驶汽车上路。
在宣布这项禁令时，加德卡里还反问道：“印度还有很多没有工作的人，我们怎么能允许这种车辆上路呢？”
眼下，包括中日韩美在内的多国都在大力发展自动驾驶汽车。去年，Uber旗下自动驾驶卡车公司Otto的大型拖挂车就携带2000箱百威啤酒来了次120英里的跨城远征，而Uber的死敌Waymo也开始了自动驾驶卡车的测试。在美国旧金山、匹兹堡和亚利桑那街头，则分布着Uber、Waymo、通用和苹果等多家公司的自动驾驶测试车，拿到加州自动驾驶测试执照的公司更是超过20家。而韩国人为了发展自动驾驶，甚至专门新建了一座城市。
自动驾驶这项技术离进入主流还有一段时间，而在硅谷专家看来，印度可能是最后用上这项技术的国家之一，因为这里的公共基础设施和交通状况实在是太差了。
由于交通混乱，道路质量欠佳，尽管印度车企以及科技公司也在进行自动驾驶测试，但是，印度将成为自动驾驶的终极挑战。
即便印度法规准许自动驾驶汽车上路，自动驾驶汽车想要融入印度的城市交通也是相当复杂的。印度的城市道路也有现代化的高速路与传统的煤渣路之分，而且道路交通标示古怪，除了机动车之外，还有各种各样的交通工具，比如突突车、马车在路上横冲直撞，神牛、骆驼、猴子、野狗等也时不时漫步在城市道路之中。城市道路中无处不在的突突车在很大程度上给自动驾驶系统造成了困扰，首先传感器需要识别它们的形态，再者司机肆意妄为的开车模式大大加大了机器学习的困难程度。
有业界人士称，若自动驾驶技术可在印度成功，则全球可成功。
当然，这并没有阻碍印度本土科技公司对自动驾驶技术的追逐。有消息显示，印度塔塔集团（旗下拥有捷豹和路虎等汽车品牌）2014年就开始在班加罗尔测试自动驾驶汽车了。
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