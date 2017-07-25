作为纸币的发明国 中国或最先停用现金

出现在中国北宋时期四川成都的“交子”被认为是世界最早使用的纸币。
中国是世界上第一个使用纸币的国家，但到了几个世纪后的现在，随着移动支付的飙升，一些分析师的预测，中国或将成为第一个停止使用现金的国家。
越来越多的中国消费者习惯性的拿出手机而不是现金来支付，从咖啡厅到街头摊贩或燃气费的一切消费。“即使我有现金，当我携带很多袋子的时候也不方便。”正在买菜的杨先生表示。
据艾瑞咨询统计称，中国第三方手机支付的商品总值比上年同期增长了200%，达到38万亿元人民币(约合5.6万亿美元)。
随着中国消费者网购习惯的形成，中国快速扩张的电子商务市场支持了无现金制度的增长。
Cavender估计，中国的移动支付市场已经超过美国的40 到50倍。
支付宝是由电子商务巨头阿里巴巴创立，现在由其附属公司蚂蚁金服拥有，而微信支付则是腾讯旗下流行的即时通讯服务，拥有数亿用户，是中国的主要支付平台。
在中国各大城市，很难找到一款不能用手机购买的产品或服务。在新鲜农产品市场上，摊贩们在摆满水果和蔬菜的餐桌上展示条形码供顾客扫描支付。
首都的一些餐馆不再接受钞票，而出租车、街头餐车和美发沙龙提供移动支付的情况很常见。
根据联合国支持的Better Than Cash Alliance 4月发布的一份报告显示，2015年移动支付占零售支付总额的8%，预计到2020年将达到12%。
Better Than Cash Alliance预计，到2020年，现金占零售支付的比例将降至30%。2010年，这一数字为61%。
移动支付的一个主要吸引力是便利。人们可以携带很少的现金或不携带现金，并避免由于商店销售点终端数量有限而导致他们的借记卡或信用卡被拒绝的问题。
eMarketer的预测副总裁Martin Utreras说，中国使用银行卡的历史相对较短，这也使消费者更加容易接受新技术。在中国，很多人从未以任何方式拥有过任何自动化的金融工具，他们的第一件事就是使用移动支付。”
阿里巴巴和腾讯也在利用他们的技术和财力雄厚的海外市场，瞄准中国游客和发展中国家新兴的支付市场。
本月早些时候，腾讯与德国支付公司Wirecard联手，在已经可使用支付宝的欧洲推出微信支付。
然而，手机支付的安全性越来越受到人们的关注，此前有报道称，犯罪分子用伪造的条形码代替了真实的条形码，这些伪造的条形码携带的软件窃取了个人信息或者用户的银行账户。
根据Better Than Cash Alliance所说，当局仍在努力维持“创新与监管之间的平衡”，他们更加积极地采取措施减少金融风险和欺诈。
Cavender表示：“政府目前还没有放慢引进移动支付的倾向。”
随着互联网的发展以及人们追求方便简单的思想的形成，移动支付会越来越普遍，也越来越受欢迎，这是一个大趋势。随着这个大趋势发展下去，或许，某一天作为首先使用纸币的中国就会成为第一个停止使用纸币的国家。
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