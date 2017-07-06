中国首个商用量子通信专网将启用：不会被黑客入侵

据中国内地媒体9日报道，中国首个利用“不会被黑客入侵”的量子技术的商用通信系统预计将于下月启用。
据官方媒体中国中央电视台报道，该网络已在山东省济南市完成系统测试，将于下月投入使用，实现近200个终端的保密通信。
济南量子技术研究院院长助理周飞表示，首批用户将是政府、军队、金融和电力部门。
中央电视台援引周飞的话说：“这是中国乃至全球量子通信产业一个标志性的成果。”
量子网络使用光子为信息加密。如果第三方试图截取信息,光子将改变性质,导致入侵者无法在不触发警报的情况下窃取信息。据了解，任何一台计算机都无法解码用量子密钥加密的信息。
据《人民日报》报道，中国2012年在安徽省合肥市修建了首个大规模量子通信网络。去年，全世界最长的陆上量子通信线路“京沪干线”落成,而武汉等其他几个大城市也在修建自己的量子网络。
尽管这些系统也鼓吹自己具有商业可行性,但它们至少在一定程度上与传统通信网络共用现有的光缆。这种“混合”结构也许会在某些事件中令安全性打些折扣。
但据中央电视台报道，济南的网络是量子通信“专网”。两名用户间的信息交流每秒产生4000多个密码,从而实现“绝对保密”。
该网络迄今完成了 50多个项目的测试。报道称，该网络的用户散布在数百平方公里内，测试结果“令人满意”。
中国上月宣布其量子卫星成功实现千公里级量子纠缠分发。
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