无人便利店亮相杭州 “新零售”模式方兴未艾

不掏钱包、不持手机，顾客购物完成后通过支付门，几秒钟，扣款发生，购物完成。这样的场景正在杭州一家“无人便利店”上演。
7月8日起，淘宝“造物节”开辟了专区展示无人便利店——“淘咖啡”。测试便利店占地200平方米，货架上、天花板上布满摄像头，可以容纳50人同时在内购物。记者在便利店现场看到，这里排满了几百名来自各地的淘宝会员。
“这种体验像是自己身体变成了装钱的钱包，或者自己整个人就是一张移动的信用卡，只要走过去商家就能读出你的账户。”刚刚在无人便利店完成购物的夏先生说。
在“淘咖啡”里，许多工作人员站在货架旁对消费者进行指导，教他们如何“正确购物”。“工作人员会提示消费者动作‘慢一点’，无人取物付款也需要一个学习的过程。”来自深圳的消费者吴先生在体验过“淘咖啡”后表示。
据现场工作人员介绍，进入便利店前需要扫码通过闸机，随后可以像平时购物那样，随意在店内挑选。离店会经过一道“支付门”，它由两扇门组成，在通过“支付门”的几秒时间内，用户就会被自动扣款。
蚂蚁金服技术实验室高级技术专家曾晓东介绍说，这套技术方案混合使用了计算机视觉和传感器感应，再叠加非配合生物识别技术，以降低误判率。
除了购物，便利店内还售卖餐饮。邵小姐花28元人民币购买了一杯咖啡。“人脸识别技术非常有趣，点完单之后，你的头像就会出现在等待屏上，上面会显示出等候时间，这种体验比等待叫号更加亲切。”她说。
目前，以移动支付为基础，杭州、北京等多个城市正在向“无现金城市”转变。中国央行发布的《2016年支付体系运行总体情况》显示，2016年银行业金融机构处理的移动支付业务达257亿笔，金额157.55万亿元，同比分别增长85.8%和45.6%。
目前，亚马逊等国际互联网公司，阿里、小米、京东等国内互联网企业也都在纷纷布局新零售业务。在“互联网+”的改造下，零售业正在从价格型消费向价值类消费、体验式消费、个性化消费转变。
“无人超市不仅是一种新奇的体验，这一技术也代表了线下实体店拓展新零售业的方向。”曾晓东认为，无人超市代表每位进店客人都会被单独辨别，每一个商品都是数字化的商品，每一个订单都是一个数字化的订单，“这才是无人零售的最大变化和价值所在。”
阿里巴巴集团首席执行官张勇表示，无人零售店是“新零售”线上线下一体化的进一步探索，是消费者引导生产制造，线上线下的混合经济，可以提升消费效率和购物体验。
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