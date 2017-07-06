特斯拉低价电动车将上市 首款Model 3售价约3万美元

美媒称，电动车生产商特斯拉推出了首款Model 3轿车，这是一款备受期待的轿车，因为它的标价相对较低。
据美联社华盛顿7月9日报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克8日晚上在推特上公布了这款车的图片，它的售价为3.5万美元，单次充电可行驶215英里（约合346公里）。7500美元的联邦电动车补贴可使售价降至2.75万美元。
此前特斯拉的股价经历了糟糕的一周。在马斯克在推特上宣布该公司另两款车——Model S和Model X——今年上半年的交货量仅达到该公司规划的低端水平后，公司股价下跌了约14%。
马斯克说，到12月，该公司Model 3的月产量将达到2万辆，低于此前的预期。
他还说，这家总部设在加利福尼亚州帕洛阿尔托的公司将在7月28日举行仪式将头30辆Model 3交付给顾客。马斯克此前在推特上说，特斯拉计划在8月生产100辆车，并在9月生产1500辆。
虽然第二季度的交货量同比增长了53%，但仍比一季度少12%。特斯拉在一份声明中说，二季度的生产受到了电池组严重短缺的影响。在6月初之前，产量比需求平均要少40%，该公司说。
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