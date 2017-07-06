经合组织指数预示美英经济减速 中法增长将加快

据美国《华尔街日报》网站7月10日报道，经合组织基于5月份数据发布了上述预测未来经济活动的指数。该指数显示法国和中国的经济增长将加速。不过这个好消息被全球最大的经济体美国以及英国、意大利和俄罗斯经济增长放缓的“初步”迹象所抵消。
今年全球经济增长仍有可能加速，但增幅可能没有之前预计的那么大。二十国集团领导人在8日发布的一份声明中表示，虽然全球经济前景“令人振奋”，但“增长速度仍然弱于理想水平”。
今年前几个月，先行指数显示美国的经济增长将加速。经济学家、投资者和企业纷纷认为，在新上任的特朗普政府治下，他们会看到投资支出增加和减税。
然而上述希望已逐渐破灭。期待美国经济从一季度的疲软表现大幅回升的想法也消失殆尽。
与此同时，在2016年6月的脱欧公投后，随着英镑贬值推高物价造成通胀大幅上升，英国似乎正面临消费支出的减缓。
经合组织的先行指数旨在为经济活动由扩张转向收缩提供一些初步信号。这些指数所暗示的经济活动变化常常在数据发布后的6到9个月出现。
5月份经合组织涵盖34个成员国的综合先行指数稳定在100.0。低于100.0的读数意味着经济增长低于正常水平。
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