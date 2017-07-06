日本专家研发出癌症新疗法

美媒称，见学美根子、村上达也及其来自日本京都大学细胞-物质统合科学研究所的同事研发了一种改变纳米棒表面的新方法，能够更有效地将杀死癌症的基因输送到细胞中。
据美国每日科学网站7月8日报道，这种方法涉及用油酸酯类和阳离子脂质体DOTAP来给金纳米棒涂层。当暴露在近红外激光中时，金纳米棒能够产生热量。这些脂类能够增强纳米棒与细胞相互作用和穿透细胞的能力。
这个研究小组还研发了一种被称为质粒载体的基因载体，其包含一种“热休克蛋白”，后者能被高温激活。
首先，研究人员将这种载体与“增强型绿色荧光蛋白”（EGFP）基因绑定，然后通过带有脂类涂层的金纳米棒转移到哺乳动物细胞中。接下来，研究人员让细胞暴露在近红外激光中长达10秒，这会使金纳米棒发热，激活EGFP基因。周围的非靶向细胞则对EGFP基因表达没有太大的反应甚或没有反应。
然后，研究人员将一种叫做TRAIL的蛋白质加入到质粒载体中。TRAIL在癌细胞系中会引起细胞死亡。让携带TRAIL的纳米棒转染的细胞接受红外线照射会导致周边癌细胞出现较高的死亡率。
这种带有脂类涂层的金纳米棒可能有助于癌症靶向治疗。
研究人员在《科学报告》杂志上发表了论文，他们得出结论说，这种新系统“通过近红外激光，为哺乳动物细胞内的定向、光诱导转基因表达提供了一个独特的机会，并且能把光毒效应降到最低”。
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