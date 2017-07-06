彭博社：在中国 通过淘宝拍卖购买不良资产成为新趋势

“如果是在30年前，中国或许已求助于全球各大开发银行来帮忙清理不断飙升的不良贷款。但在2015年，中国可以借助互联网亿万富翁马云。”这是两年前，彭博社发表了的看法。
如今，他们继续关注着马云建立的网上金融资产拍卖平台。彭博社曾惊呼，有了马云还要国际货币基金干甚？
正如所料，在线拍卖处置不良资产已显露出其创新性优势，这种方式逐渐成为新趋势。
彭博社日前报道就称，中国网民不只可以在淘宝网站购买各种商品，现在还可以购买不良资产。
投入415万元，淘宝用户就可以竞拍浙江钢铁制造商的债务。这家钢铁公司未能偿还995万元的贷款，包括利息，不良资产经理想到一个好办法：将资产拿出来拍卖，价高者得。
西班牙对外银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA）首席亚洲经济学家夏乐（音译自Xia Le）认为：“在中国，金融技术与电子商务已经发展到相当复杂的水平。在线平台让不良债务市场变得更公平，因为每一个人都可以获得相同的信息。”
中国经济快速发展，不良债务也在增加，中国拥抱电子零售有助于解决不良债务问题。
上个月，中国信达资产管理股份有限公司宣布与阿里巴巴合作，在淘宝开设专区销售资产。虽然阿里巴巴拒绝透露具体销售数字，不过从宣传来看大家对中国不良债务的兴趣越来越大。
根据普永华道3月发布的报告，今年上半年，在淘宝的引领下，中国还有50多个网站向银行、其它不良贷款销售商推广自己的服务。
投资不良贷款与投资股票、普通债务不同，向普通投资者开放市场可能会带来一些问题。新岸资本（ShoreVest Capital Partners）香港宏观、策略合伙人安德鲁·布朗（Andrew Brown）认为，在不良资产交易中与销售商沟通相当重要，交易可能要几个月才能完成。新岸资本向中国不良贷款投资。
布朗认为，给组合定价需要进行必要的分析，在线拍卖网站向潜在买家打开了市场，这些潜在买家分析时可能没有那么勤勉；如果为不良资产组合搭建一个平台，能够让用户在适当的时机深入研究吗？这是一个问题，其过程与购买、销售股票是不同的。
在淘宝网站上，拍卖日期到来之前不良资产会留下几周或者几个月宣传。中国信达负责出售浙江钢铁公司的不良资产，它说有兴趣的投资者可以联系信达设在当地的分支机构，获得更多信息，包括抵押品的详细情况和图片。抵押品是一套位于杭州的公寓，面积240平米。
5月份，兴业银行与阿里巴巴签署资产处理合作协议。兴业银行特殊资产管理部门总经理方志勇（音译自Fang Zhiyong）介绍说，5月20日至6月底银行在淘宝销售了2.32亿元不良资产。
电商平台可以帮助放贷方接触更多投资者，一些资产在线下无人问津，放贷方在淘宝推广可以吸引更多人注意。方志勇指出，电商平台提高了不良贷款交易的透明度，不只如此，它还吸引了个体投资者的注意力，完成不良资产交易需要进行尽职调查，而个体投资者一般不具备这样的技能。
北京鼎一投资（DCL Investments） 合伙人宋玲玲认为，在网络平台上处置不良资产可以变得很简单，比拍卖行拍卖更简单，拍卖行一般要收取佣金。鼎一投资通过淘宝购买销售不良资产。宋玲玲说：“在网络上拍卖不良资产已经成为一种趋势。越来越多的投资者将淘宝作为交易平台，因为它简单、透明，投标人的身份是保密的。”
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