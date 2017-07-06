经济优先还是继续牵制？日政坛就如何应对中国有分歧

《日本经济新闻》7月5日发表题为《日本政府内部就如何与中国打交道存在两种意见》的文章称，在安倍政府内部，在如何与中国打交道的问题上，存在两种意见。以自民党干事长二阶俊博和安倍首相的政务秘书今井尚哉为中心的一派认为应优先重视经济关系，而以外务省为中心的势力对中国在安全保障方面的威胁表示担忧。预计2018年将迎来外交和内政的重大变动期，两种意见的较量将继续下去。
文章称，6月5日，安倍晋三在东京发表演讲，对于中国提出的“一带一路”倡议，他表示希望在附加条件的前提下进行合作。这是外务省与首相官邸进行协调后确定的演讲内容。很多人认为，这鲜明体现了希望展现积极合作姿态的今井等首相官邸人士的意向。二阶与今井重视的是与崛起的中国发展经济关系。二阶表示：“世界第二经济大国就是我们的邻国，我们却不与之交流，真是太奇怪了。”今井陪同二阶出席了今年5月在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，向中国释放了改善日中关系的信号。在“安倍经济学”后劲不足的背景下，日本政府判断，为了确保日本企业的商业机会，必须与中国改善关系。
文章称，外务省和该省出身的国家安全保障局长谷内正太郎也认为应加快改善日中关系，在这一立场上他们与今井等人是一致的。不过，在具体途径上，双方存在微妙分歧。日本外务省内部很多人认为，对中国崛起进行牵制的外交、安保和经济政策终归不会改变。
文章称，安倍表现出了对“一带一路”构想进行合作的姿态，但完全没有提及中国主导设立的亚投行。日本政府有关人士强调：“亚投行可能支援或有军事用途的港口建设，日本现阶段不考虑加入。”副首相兼财务大臣麻生太郎也对加入亚投行持谨慎态度。这次演讲中对“一带一路”和亚投行表现出不同的姿态，也是两种意见妥协的产物。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost