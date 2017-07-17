为什么Youtube视频网红争着要进中国市场？

乌克兰的Slivki show，是一个在Youtube上用英语科普生活常识的频道，在Youtube上拥有超过79万订阅者和9800万视频点击量。今年，Slivki show开始在新浪微博上推送带有中文字幕相同的内容，包括教你如何用一个橙子榨出2升果汁等生活视频。
除了这种由国外专业管理团队Yola负责包装、运营的之外，近两年来，类似Slivki show这样的Youtube个人博主也纷纷选择进入中国的社交网络，其中包括微博，头条等平台。为什么Youtuber这么重视中国市场呢？
无法拒绝的中国内容市场
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）和Questmoible移动互联网报告的公开数据统计，截至2016年12月，中国移动互联网用户已经突破10亿，其中30岁及以下用户比例合计达到63.8%，36-40岁和41岁以上年龄段也分别占据了10%。手机成为了这个时代人们娱乐的首要工具，其中年轻人是主力。
事实上，在经过BBS论坛、博客等文字、和图片为主的PC时期的社交软件洗礼之后，进入移动互联网时期，随着移动端用户量的崛起，网友更加青睐于微博、优酷、秒拍、抖音等提供视频内容和服务为主的社交APP，视频则理所当然成为了内容输出的主要形式。
2016年，移动视频行业包括在线视频，网络直播，短视频等细分行业，其用户月度总规模近10亿，同比保持36.5%的增长。除了原有的传统长视频之外，短视频在中国也迎来爆发，诞生了一批以秒拍、快手、抖音等以短视频的APP，同时也改变了视频生态的格局。
在这个前提之下，在外国的Youtuber们的视野中，逐渐地出现了中国这块巨大的蛋糕， 一个拥有10亿的移动用户和不可想象潜力的市场。而且中国的视频领域正属于起始阶段，视频的内容、形式、质量、粉丝的口味及用户群都尚未成型，这个巨大的空白市场，让中国的视频领域成为供小于求的“卖方市场”。
在互联网时代下成长起来的中国年轻一代，大多养成了观看美国大片、追踪美剧、“翻墙”上油管（Youtube）的娱乐习惯。在B站和微博中也有许多博主会将“油管”上的视频搬运到中国，供特定喜好的粉丝观看。如B站Up主张书云则将Youtube上面的一些外国人React（反应）系列的视频节目搬运过来，紧靠着搬运和二次上传原版视频且内容大多数为“生肉”（不带字幕）视频的他在B站上有了3.6w个粉丝，播放量多达997w次。
外来网红进入中国已成为一种现象
随着国外网红对中国内容市场的重视，越来越多的团队和个人开始进入中国。由于文化的差异性，过程却并不顺利。
进来的人和内容：Slivki Show是一个由团队负责运营的例子，它的管理团队是来自一个管理超过72,000个YouTube频道的多渠道网络团队Yoola。由于众所周知的原因，YouTube，Facebook和Instagram在中国都无法访问。因此，Yoola先选择了几个有影响力的视频，将其分布在包括微博等10个国内社交网络平台上，作为进驻中国市场的第一枪。
目前，Yoola在微博上已经运营了三个包括如Slivki Show、Room Factory（搞笑视频，Youtube上有200万粉丝）和生活黑客频道Roman Ursu（YouTube拥有150万粉丝）在内的视频主页。
除了团队运营之外，也有Youtube网红亲自运营新浪微博的例子。如在Youtube上拥有790万粉丝的搞笑视频博主Logan Paul 和他拥有800万粉丝的弟弟Jake Paul ，他们的狂热粉丝自发创建运营的主页替偶像宣传。如PewDiePie在youtube上拥有Youtube上有几千万粉丝的神级大v，他的搞笑游戏视频微博就是由粉丝所创立的。
而且这些从Youtube“移民”而来的视频，形式多样且内容丰富。除了一般的生活知识科普外，还有诸如游戏搞笑、美妆盘点等适合特定目标受众而产生的垂直类型的视频。
而且，为了更好、更快地适应中国市场和中国粉丝，这些外来博主们针对中国这个“特殊”的市场，都制定了一系列迎合市场需求的手段和改变，以便快速本土化。
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