国际能源署年度报告表明 电力投资首超其他领域居冠

法媒称，国际能源署（IEA）13日公布的2016年能源投资报告，表明了一些有别于以往趋势的转变：电力投资首次超过煤炭、石油和天然气领域的投资之和居冠；尽管投资出现停滞，但可再生能源的新增装机容量和产出都在增长；能源输送网、能源贮存和提高能效等领域的投资在增长……
据法国《论坛报》网站7月11日报道，2016年全球电力投资首次超过煤炭、石油和天然气领域的投资之和。这是国际能源署年度报告的主要结论之一。2016年对电力的投资稳定在7180亿美元，而对煤炭、石油和天然气的投资却出现了下滑。
石油和天然气的投资2016年同比锐减25%，相比2014年更是减少了38%。2016年煤炭的情况更为糟糕，煤电新增装机容量较上一年减少20吉瓦。在中国这个全球第一大煤电市场，煤电新增装机容量锐减了四分之一。只有印度是例外，其煤电领域的投资依旧坚挺。
2016年对可再生能源发电的投资同比减少3%至2970亿美元。可再生能源的新增装机容量占所有能源新增装机容量的50%。
形势变化的另一个信号：40%的投资是市场行为，要么是通过拍卖招标的形式，要么是能源生产者与工业客户自愿达成协议。
然而，可再生能源的产出增量很难弥补核电和水电方面投资下降留下的空白。2016年有10吉瓦的新核电设施投入使用，而开工建设的核电设施仅有3吉瓦。
此外，能源输送领域——包括（日益现代化和数字化的）能源输送网、能源贮存和提高能效——吸引了越来越多的投资。在所有这些领域中，中国起到了火车头的作用。
2016年，在全球1.7万亿美元（同比减少12%）的能源投资中，中国的占比达到了21%，领先于美国（16%）、欧洲和印度。
能源研发投资在2016年稳定在670亿美元左右，其中政府和私人各占一半左右，而政府投资更倾向于脱碳领域。
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