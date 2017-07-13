首轮中美全面经济对话：双方应避免贸易战

俄媒称，中国外交部发言人耿爽称，根据中美两国元首汉堡会晤共识，首轮中美全面经济对话将于本月19日在美国华盛顿举行。
据俄罗斯电视台新闻频道网站7月11日文章称，自2008年以来，中国一直在二十国集团（G20）框架内发挥着举足轻重的作用，这表明北京在国际舞台上的地位日益提升。中国强调，在解决问题时，应当集思广益，尊重国家主权以及不干预他国内政的原则。
作为一个蒸蒸日上的世界大国，中国虽未形成明确的行动战略，但它在与外界交往中，奉行的主要原则当属多边合作。
文章称，与之形成对照的是特朗普政府，它似乎在不断给美国所扮演的国际角色“减戏”。特朗普批评全球化，认为后者是美国所面临的诸多问题的主要根源。他认为，大国间的双边合作而非地区合作，才能“让美国重新伟大”。他视欧盟为过时的经济模式，并将美国退出了《跨太平洋伙伴关系协定》。这一切都表明，在特朗普的目标清单中，国际问题显然未被赋予首要地位。
因此，美国未必会协助制定稳定全球经济的政策。相反，特朗普将在维护美国利益上倾注更多精力。事实上，华盛顿正在转向贸易保护主义、推动双边合作、搞单边行动。白宫“最不感冒”的就是履行前总统奥巴马作出的有关推动国际机制改革的承诺。但这并不意味着华盛顿会完全放弃二战结束后占主导地位的国际多边架构。
文章称，在此背景下，中国提出的“一带一路”倡议和亚投行理当被视为优化全球经济空间的有益尝试。作为新兴大国，中国尚处于学习阶段。重要的是中美双方相互承认彼此的优势领域、共同利益和差异。北京与华盛顿应彼此协调、携手努力，从共同利益中谋得福祉，同时弥合分歧，防止后者演变为冲突。
尽管对全球化的未来、对国际问题的看法不同，但双方都将经济增长、可持续发展放在首要位置，要实现上述目标，正常的国际经济秩序绝对不可或缺。
文章称，因此，有关全球化和国际治理的公开讨论，是实现世界经济繁荣的前提。倘若对优先方向、对目标缺乏深刻认识，即便存在共同利益，它们在全球经济治理方面的合作及协调也将是低效而徒劳的。这要求中美两个大国为优化全球经济而协调彼此分歧。
文章称，持有上述立场的华盛顿与北京，应在谈判过程中明确自己可以在哪些领域作出让步，从而避免“贸易战”的爆发，由于相互依存度极高，这势必会重创两国经济。此外，北京与华盛顿都是全球出口及增值链上的主要玩家，它们之间的贸易战也将殃及其他很多国家，带来严重后果。
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